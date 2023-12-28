Синоптики рассказали какой будет новогодняя ночь в Новосибирске

29-30 декабря в Сибирь придет циклон из европейской части России. Его центр пройдет через Томскую область, но в Новосибирске также ожидается усиление ветра до 10-17 метров в секунду, с порывами до 23-24 метров в секунду, а также осадки. Пока в Новосибирской области штормовое предупреждение на эти дни синоптики не выдают, пояснила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— На новогоднюю ночь, мы предполагаем, в Новосибирске будет температура -4,-6 градусов, ветер стихнет, но будет идти снег. В целом, погода будет комфортной, чтобы встретить Новый год не только за столом, но и на улице, — считает Анна Лапчик. —

В начале января температура в регионе сохранится выше нормы: -4,-5 градусов, но 1-2 января в область придет очередной циклон. Поэтому ночью возможны колебания температуры от -4 до -12 градусов. Днем от +1 до -10 градусов.

— 4.5,6 января ожидается, что за холодным фронтом циклона начнется рост давления и температура понизится: ночью до -30-36 градусов, днем до — 20-25 градусов, —сообщила Лапчик

Ранее редакция сообщала о том, что на зимних каникулах ожидается понижение температуры до -41 градуса в Новосибирской области.