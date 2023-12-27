Сто пьяных водителей попались инспекторам во время рейда в Новосибирской области

100 пьяных нарушителей попали под проверку правоохранителей по результатам рейда «Нетрезвый водитель» в минувшие выходные в Новосибирской области.

— 53 человека управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 34 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 13 водителей управляли автомобилями в состоянии опьянения, будучи подвергнутыми административному наказанию за аналогичное правонарушение, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что за управление транспортом в состоянии опьянения нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено для тех, кто отказался пройти медосвидетельствование.

За повторное нарушение водителям грозит уголовный срок.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области стартовали профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».