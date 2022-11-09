Новосибирская и Омская область вошли в топ-20 России по поступлению налогов

Как подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в сентябре 2022 года в консолидированный бюджет РФ поступило 2,4 трлн руб. налогов, что на 4,1% превышает сборы сентября 2021 года. После весеннего периода сверхдоходов налоговые поступления планомерно сокращались и к осени фактически вернулись на прошлогодний уровень. По сравнению с рекордными сборами за март, когда российская казна с избытком пополнялась деньгами от продажи нефти и газа, в сентябре налоговые доходы уменьшились в 1,7 раза (на 41,4%).

Тем не менее в сентябре налоговые сборы были выше, чем год назад в двух третях российских регионов. В Сибирской федеральном округе дела с изменением в поступлении налоговых сборов с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года обстоят следующим образом: Омская область (+5,6 млрд руб.), Новосибирская область (+4,5 млрд руб.), Томская область (+1,9 млрд руб.), Республика Бурятия (+1,4 млрд руб.), Кемеровская область (+1,3 млрд руб.), Республика Тыва (-569 тыс. руб.), Алтайский край (-20,3 млн. руб.), Республика Алтай (-58,6 млн. руб.).

Также в исследовании отмечается, что благодаря высоким ценам на энергоносители налоговые сборы за прошедшие девять месяцев 2022 года, за исключением июля, были выше, чем годом ранее. Однако с середины весны, по мере сокращения поставок углеводородов на фоне санкций и укрепления национальной валюты, налоговые доходы начали постепенно снижаться, а положительный разрыв к прошлому году — сокращаться. В результате по сравнению с рекордными налоговыми сборами за март, когда они достигали 4,1 трлн руб. и более чем на треть превышали прошлогодний показатель, к сентябрю поступления сократились на 41,4%, до 2,4 трлн руб., фактически сравнявшись с уровнем 2021 года.

— За 9 месяцев 2022 года налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ накопленным итогом оказались на 20% выше аналогичного прошлогоднего показателя, хотя этот положительный разрыв с каждым месяцем сокращался. Основную часть государственных доходов генерирует сырьевой сектор и сопредельные отрасли. В текущем году зависимость бюджета и российской экономики в целом от нефти и газа существенно возросла, однако доходы государства от продажи углеводородов постепенно уменьшаются. В структуре налогов показательно начавшееся с июля снижение по сравнению с прошлым годом поступлений по налогу на прибыль, — отмечает Елена Трубникова, президент FinExpertiza. — Дальнейшая динамика налоговых доходов будет зависеть от мирового спроса на российские энергоносители.

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