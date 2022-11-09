Новосибирская компания наладила производство мобильных бань для военнослужащих

Заслуженный изобретатель РФ, генеральный директор компании «Мобиба» Алексей Сычёв в беседе с корреспондентом издания «BFM-Новосибирск» рассказал, что на такую идею его сподвигло письмо от покупателя, автором которого был отец призывника, попавшего под частичную мобилизацию. Тогда мужчина и приобрел мобильную баню для подразделения, в котором будет служить его сын.

— Наши палатки, мобильные бани – всё, что мы делали для походов, для туризма – стало очень востребованным там, где идут военные действия, — говорит Алексей Сычёв.

По словам предпринимателя, объёмы производства в последние несколько месяцев значительно возросли. На сегодняшний день в производственных цехах компании трудятся около 100 человек.

— Я на прямом контакте с военнослужащими и подробно выспрашиваю о быте: на чём готовят, на чём спят. Надо обязательно учитывать всё это, чтобы сделать баню, палатку, обмундирование максимально удобными, — добавил Алексей Сычёв.

Ранее редакция сообщала, что предприниматели из Новосибирска отправили мобилизованным более шести тысяч обогревателей.