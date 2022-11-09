На что в регионе не хватает средств: проект бюджета разобрали на публичных слушаниях

— Смотрите, доходы мы держим на предстоящие три года: 243, 245, 244 млрд рублей, а расходы планируем значительно уронить. Например, в 2024 году — на 20 млрд, — обратил внимание зампред комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. — Что не будет профинансировано?
Как пояснил глава регионального Минфина Виталий Голубенко, это изменение отражает сокращение федеральных расходов.
— Я специально 2024-2025 годы не комментировал, — говорит министр. — Уж если в 2023 году будет достаточно существенное влияние неполного распределения федеральных денег, то в 2024-2025 годах это будет в еще большей степени. Если говорить о собственных расходах, то они составлены исходя из прогнозных темпов индексации по финансированию основных мероприятий.
— На конец 2022 года предполагается неосвоение 2 млрд рублей дорожных средств, — говорит Барсуков. — Но это было и в прошлом году. Есть возможность эти деньги осваивать? Второе: посмотрите, как у нас выполняются наказы по ремонту и строительству дорог в селах, райцентрах. Этот вопрос не единожды поднимался на федеральном уровне и рассматривался на совещаниях. Объемы уменьшили более чем в 3 раза. Делали 300 км по населенным пунктам, сегодня — 80 км. Не только в селах, но даже в райцентрах не то что асфальта — щебня по многим улицам нет. Необходимо увеличить финансирование, субсидии в местные бюджеты, довести до тех объемов, что были несколько лет назад.
Напомним, что о неосвоении депутаты заявляли и в ходе июльской сессии, подводя итоги исполнения прошлогоднего бюджета. Как поясняли в правительстве, речь идет не о неосвоении, а о создании профицита за счет переходящих остатков.
Среди отраслей, которые участники слушаний обозначали как приоритетные для расходов, в большей степени внимания удостоилась дорожно-транспортная.
— У нас хорошая традиция в плане исполнения наказов: мы с 2017 года даем Новосибирску деньги на благоустройство дворов, на дороги частного сектора, — говорит председатель комиссии по наказам Дмитрий Козловский. — Мэрия зарезервировала 250 млн на обустройство дворов, 100 млн — на тротуары и 100 млн — на отсыпку дорог частного сектора. В бюджете области этих денег нет. Надеемся, что появятся. Можно ли сделать, чтобы они были в трехлетнем бюджете, чтобы заранее можно было проводить торги и планировать выполнение работ по наказам?
Как пояснил представляющий на слушаниях региональное правительство первый зампред Владимир Знатков, исполнительная власть поддерживает трехлетний горизонт планирования для подрядчиков, но многое зависит от поправок в проект федерального бюджета.
— Все региональные проекты, включая благоустройство, «Территорию детства» и так далее, должны быть сохранены, — говорит Знатков. — Что касается трехлетки, то этот как раз тот момент, когда наши местные подрядчики смогут планировать работу хотя бы на 3, года в надежде на то, что они наберут силу и будут более качественно работать. Если будет принято решение и предусмотрены ресурсы (На федеральном уровне. — Ред.), то, однозначно, должна торговаться трехлетка.
— Была договоренность, что 5 трамваев ремонтируются за счет города, 5 трамваев — за счет региона, — напомнила депутат. — Последние несколько лет регион денег не дает. Второе: у нас начинают списываться вагоны метро. У нас в этом году списан один поезд, в следующем году — один поезд, в 2024-м — еще один поезд. Остановить этот процесс невозможно ввиду требований к поездам метро, которые невозможно капиталить второй раз. Один поезд стоит 650-700 млн рублей. Город не сможет «вытягивать» нормальную работу метро. В конце концов мы дойдем до точки, когда спишем все поезда метро.
В региональном правительстве сообщают, что данные расходы область попросту не потянет без федеральных средств.
При рассмотрении бюджета также предложено поднять вопросы, касающиеся развития более мелких городов и сельских районов, связанные со строительством и ремонтом объектов дорожной, транспортной и спортивной инфраструктуры. Об этом заявили в своих обращениях к областным депутатам председатель Бердского городского совета Владимир Голубев и глава Доволенского района Богдан Луцкий.
Помимо пожеланий к содержанию городского бюджета в ходе слушаний депутаты предложили пересмотреть процедуру его рассмотрения. В частности, зампредседателя транспортного комитета Елена Тырина предложила вернуться к ранее существовавшей практике встреч на площадках министерств и детальной проработке с профильными министрами тех или иных вопросов, затрагивающих бюджетные расходы.
— Ранее при формировании бюджетов встречались на площадках министерств и обсуждали планирование на следующий финансовый год, — заявляет Тырина. — В настоящее время эта практика, к сожалению, утрачена. Хотелось бы ее восстановить и на встречах актуализировать первоочередность наших наказов. Потому что сейчас мы ориентируемся исключительно на программу реализации наказов, которая была сделана в 2021 году.
Ей возразил глава минэкономразвития Лев Решетников.
— Сейчас в плане 848 наказов на 14 млрд рублей, — привел данные министр. — Дальше у нас будет рассматриваться план на комиссии. Дальше каждый депутат может, если есть необходимость, с министром плотно поработать, а потом выходить на Андрея Ивановича (Шимкив, спикер регионального парламента. — Ред.) — мы собираемся и совместно рассматриваем.
Позиция министра не устроила депутатов.
— Лев Николаевич, напомню, что речь о практике, которая существовала на протяжении последних 5 лет, — заявил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко. — Каждый год мы собирались во всех министерствах, обсуждали все вопросы, связанные с бюджетом, и определяли приоритеты. Депутаты, главы районов и министр обсуждали, приоритеты расставляли. А вы говорите: «Мы распишем, а вы, если надо будет, приходите».
Ильенко поддержал и модератор собрания, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев, напомнивший чиновникам, что после принятия бюджета общаться по наказам будет уже поздно.
— Бюджет примем в первом чтении, потом во втором, по наказам нас никто не соберет, — заявил Николаев. — Приходить к вам в январе, когда бюджет принят?
По результатам публичных слушаний, помимо ранее названных, были приняты следующие рекомендации областному правительству по исполнению областного бюджета в 2023 и плановом периоде 2024-2025 годов:
По информации правительства Новосибирской области, предлагаемые параметры бюджета на 2023 год следующие: доходы — 243,9 млрд рублей, расходы — 277,6 млрд, профицит — 33,7 млрд рублей. В первом чтении бюджет области депутаты планируют рассмотреть на ноябрьской сессии.
Ранее редакция сообщала о приоритетных расходах областного бюджета и федеральных средств, направляемых в регион.
Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области
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