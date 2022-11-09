На что в регионе не хватает средств: проект бюджета разобрали на публичных слушаниях

Снижение расходов общее

— Смотрите, доходы мы держим на предстоящие три года: 243, 245, 244 млрд рублей, а расходы планируем значительно уронить. Например, в 2024 году — на 20 млрд, — обратил внимание зампред комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. — Что не будет профинансировано?

Как пояснил глава регионального Минфина Виталий Голубенко, это изменение отражает сокращение федеральных расходов.

— Я специально 2024-2025 годы не комментировал, — говорит министр. — Уж если в 2023 году будет достаточно существенное влияние неполного распределения федеральных денег, то в 2024-2025 годах это будет в еще большей степени. Если говорить о собственных расходах, то они составлены исходя из прогнозных темпов индексации по финансированию основных мероприятий.

— На конец 2022 года предполагается неосвоение 2 млрд рублей дорожных средств, — говорит Барсуков. — Но это было и в прошлом году. Есть возможность эти деньги осваивать? Второе: посмотрите, как у нас выполняются наказы по ремонту и строительству дорог в селах, райцентрах. Этот вопрос не единожды поднимался на федеральном уровне и рассматривался на совещаниях. Объемы уменьшили более чем в 3 раза. Делали 300 км по населенным пунктам, сегодня — 80 км. Не только в селах, но даже в райцентрах не то что асфальта — щебня по многим улицам нет. Необходимо увеличить финансирование, субсидии в местные бюджеты, довести до тех объемов, что были несколько лет назад.

Вторая тенденция, на которую обратили внимание Вадим Агеенко и депутат Александр Барсуков, — неосвоение средств по итогам года.

Напомним, что о неосвоении депутаты заявляли и в ходе июльской сессии, подводя итоги исполнения прошлогоднего бюджета. Как поясняли в правительстве, речь идет не о неосвоении, а о создании профицита за счет переходящих остатков.

На что требовались бы расходы?

Среди отраслей, которые участники слушаний обозначали как приоритетные для расходов, в большей степени внимания удостоилась дорожно-транспортная.

— У нас хорошая традиция в плане исполнения наказов: мы с 2017 года даем Новосибирску деньги на благоустройство дворов, на дороги частного сектора, — говорит председатель комиссии по наказам Дмитрий Козловский. — Мэрия зарезервировала 250 млн на обустройство дворов, 100 млн — на тротуары и 100 млн — на отсыпку дорог частного сектора. В бюджете области этих денег нет. Надеемся, что появятся. Можно ли сделать, чтобы они были в трехлетнем бюджете, чтобы заранее можно было проводить торги и планировать выполнение работ по наказам?

Как пояснил представляющий на слушаниях региональное правительство первый зампред Владимир Знатков, исполнительная власть поддерживает трехлетний горизонт планирования для подрядчиков, но многое зависит от поправок в проект федерального бюджета.

— Все региональные проекты, включая благоустройство, «Территорию детства» и так далее, должны быть сохранены, — говорит Знатков. — Что касается трехлетки, то этот как раз тот момент, когда наши местные подрядчики смогут планировать работу хотя бы на 3, года в надежде на то, что они наберут силу и будут более качественно работать. Если будет принято решение и предусмотрены ресурсы (На федеральном уровне. — Ред.), то, однозначно, должна торговаться трехлетка.

— Была договоренность, что 5 трамваев ремонтируются за счет города, 5 трамваев — за счет региона, — напомнила депутат. — Последние несколько лет регион денег не дает. Второе: у нас начинают списываться вагоны метро. У нас в этом году списан один поезд, в следующем году — один поезд, в 2024-м — еще один поезд. Остановить этот процесс невозможно ввиду требований к поездам метро, которые невозможно капиталить второй раз. Один поезд стоит 650-700 млн рублей. Город не сможет «вытягивать» нормальную работу метро. В конце концов мы дойдем до точки, когда спишем все поезда метро.

Транспортную составляющую отрасли обозначила депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина, напомнившая о состоянии инфраструктуры общественного транспорта муниципалитета — трамвая и метро.

В региональном правительстве сообщают, что данные расходы область попросту не потянет без федеральных средств.

При рассмотрении бюджета также предложено поднять вопросы, касающиеся развития более мелких городов и сельских районов, связанные со строительством и ремонтом объектов дорожной, транспортной и спортивной инфраструктуры. Об этом заявили в своих обращениях к областным депутатам председатель Бердского городского совета Владимир Голубев и глава Доволенского района Богдан Луцкий.

О встречах на площадках министерств

Помимо пожеланий к содержанию городского бюджета в ходе слушаний депутаты предложили пересмотреть процедуру его рассмотрения. В частности, зампредседателя транспортного комитета Елена Тырина предложила вернуться к ранее существовавшей практике встреч на площадках министерств и детальной проработке с профильными министрами тех или иных вопросов, затрагивающих бюджетные расходы.

— Ранее при формировании бюджетов встречались на площадках министерств и обсуждали планирование на следующий финансовый год, — заявляет Тырина. — В настоящее время эта практика, к сожалению, утрачена. Хотелось бы ее восстановить и на встречах актуализировать первоочередность наших наказов. Потому что сейчас мы ориентируемся исключительно на программу реализации наказов, которая была сделана в 2021 году.

Ей возразил глава минэкономразвития Лев Решетников.

— Сейчас в плане 848 наказов на 14 млрд рублей, — привел данные министр. — Дальше у нас будет рассматриваться план на комиссии. Дальше каждый депутат может, если есть необходимость, с министром плотно поработать, а потом выходить на Андрея Ивановича (Шимкив, спикер регионального парламента. — Ред.) — мы собираемся и совместно рассматриваем.

Позиция министра не устроила депутатов.

— Лев Николаевич, напомню, что речь о практике, которая существовала на протяжении последних 5 лет, — заявил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко. — Каждый год мы собирались во всех министерствах, обсуждали все вопросы, связанные с бюджетом, и определяли приоритеты. Депутаты, главы районов и министр обсуждали, приоритеты расставляли. А вы говорите: «Мы распишем, а вы, если надо будет, приходите».

Ильенко поддержал и модератор собрания, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев, напомнивший чиновникам, что после принятия бюджета общаться по наказам будет уже поздно.

— Бюджет примем в первом чтении, потом во втором, по наказам нас никто не соберет, — заявил Николаев. — Приходить к вам в январе, когда бюджет принят?

Результат публичных слушаний

По результатам публичных слушаний, помимо ранее названных, были приняты следующие рекомендации областному правительству по исполнению областного бюджета в 2023 и плановом периоде 2024-2025 годов:

Сколько федеральный бюджет выделит Новосибирской области в 2023 году

Обеспечить финансирование государственных программ Новосибирской области для достижения целевых показателей.

Принимать действенные меры по обеспечению полного освоения бюджетных средств, предоставленных Новосибирской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов.

Продолжить работу по поддержанию сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Новосибирской области с целью гарантированного обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Принимать меры по недопущению снижения уровня жизни населения, включая меры, связанные с оказанием экстренной материальной помощи наиболее незащищенным категориям граждан.

Рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий по проектированию и строительству объектов газификации и по строительству и реконструкции объектов центральных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирской области в целях обеспечения комфортных условий жизни населения.

Провести инвентаризацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей.

Концессиям и ГЧП в Новосибирской области дали очередное «последнее предупреждение»

Усилить работу с федеральными органами государственной власти по максимальному привлечению средств федерального бюджета на решение вопросов социально-экономического развития Новосибирской области.

Оценить необходимость и целесообразность консолидации и укрупнения субсидий, предоставляемых из областного местным бюджетам.

При планировании расходов областного бюджета учитывать в первоочередном порядке предложения по наказам избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва.

Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Новосибирской области уделять особое внимание повышению качества разрабатываемой проектно-сметной документации по объектам капитального строительства.

По информации правительства Новосибирской области, предлагаемые параметры бюджета на 2023 год следующие: доходы — 243,9 млрд рублей, расходы — 277,6 млрд, профицит — 33,7 млрд рублей. В первом чтении бюджет области депутаты планируют рассмотреть на ноябрьской сессии.

Ранее редакция сообщала о приоритетных расходах областного бюджета и федеральных средств, направляемых в регион.