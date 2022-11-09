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На что в регионе не хватает средств: проект бюджета разобрали на публичных слушаниях

  • 09/11/2022, 14:08
Автор:
публичные слушания по бюджету
В списке рекомендаций: усилить работу с федеральными органами власти и уменьшить аппетиты по ГЧП.

Снижение расходов общее

Смотрите, доходы мы держим на предстоящие три года: 243, 245, 244 млрд рублей, а расходы планируем значительно уронить. Например, в 2024 году — на 20 млрд, обратил внимание зампред комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. Что не будет профинансировано?

Как пояснил глава регионального Минфина Виталий Голубенко, это изменение отражает сокращение федеральных расходов.

Я специально 2024-2025 годы не комментировал, говорит министр. Уж если в 2023 году будет достаточно существенное влияние неполного распределения федеральных денег, то в 2024-2025 годах это будет в еще большей степени. Если говорить о собственных расходах, то они составлены исходя из прогнозных темпов индексации по финансированию основных мероприятий.

новости Новосибирска

Депутаты «отодвинули» чиновников от зарезервированного бюджета

Вторая тенденция, на которую обратили внимание Вадим Агеенко и депутат Александр Барсуков, неосвоение средств по итогам года.

На конец 2022 года предполагается неосвоение 2 млрд рублей дорожных средств, говорит Барсуков. Но это было и в прошлом году. Есть возможность эти деньги осваивать? Второе: посмотрите, как у нас выполняются наказы по ремонту и строительству дорог в селах, райцентрах. Этот вопрос не единожды поднимался на федеральном уровне и рассматривался на совещаниях. Объемы уменьшили более чем в 3 раза. Делали 300 км по населенным пунктам, сегодня 80 км. Не только в селах, но даже в райцентрах не то что асфальта щебня по многим улицам нет. Необходимо увеличить финансирование, субсидии в местные бюджеты, довести до тех объемов, что были несколько лет назад.

Напомним, что о неосвоении депутаты заявляли и в ходе июльской сессии, подводя итоги исполнения прошлогоднего бюджета. Как поясняли в правительстве, речь идет не о неосвоении, а о создании профицита за счет переходящих остатков.

На что требовались бы расходы?

Среди отраслей, которые участники слушаний обозначали как приоритетные для расходов, в большей степени внимания удостоилась дорожно-транспортная.

У нас хорошая традиция в плане исполнения наказов: мы с 2017 года даем Новосибирску деньги на благоустройство дворов, на дороги частного сектора, говорит председатель комиссии по наказам Дмитрий Козловский. Мэрия зарезервировала 250 млн на обустройство дворов, 100 млн на тротуары и 100 млн на отсыпку дорог частного сектора. В бюджете области этих денег нет. Надеемся, что появятся. Можно ли сделать, чтобы они были в трехлетнем бюджете, чтобы заранее можно было проводить торги и планировать выполнение работ по наказам?

Как пояснил представляющий на слушаниях региональное правительство первый зампред Владимир Знатков, исполнительная власть поддерживает трехлетний горизонт планирования для подрядчиков, но многое зависит от поправок в проект федерального бюджета.

Все региональные проекты, включая благоустройство, «Территорию детства» и так далее, должны быть сохранены, говорит Знатков. Что касается трехлетки, то этот как раз тот момент, когда наши местные подрядчики смогут планировать работу хотя бы на 3, года в надежде на то, что они наберут силу и будут более качественно работать. Если будет принято решение и предусмотрены ресурсы (На федеральном уровне. — Ред.), то, однозначно, должна торговаться трехлетка.

метро в Новосибирске

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Транспортную составляющую отрасли обозначила депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина, напомнившая о состоянии инфраструктуры общественного транспорта муниципалитета — трамвая и метро.

Была договоренность, что 5 трамваев ремонтируются за счет города, 5 трамваев за счет региона, напомнила депутат. Последние несколько лет регион денег не дает. Второе: у нас начинают списываться вагоны метро. У нас в этом году списан один поезд, в следующем году один поезд, в 2024-м еще один поезд. Остановить этот процесс невозможно ввиду требований к поездам метро, которые невозможно капиталить второй раз. Один поезд стоит 650-700 млн рублей. Город не сможет «вытягивать» нормальную работу метро. В конце концов мы дойдем до точки, когда спишем все поезда метро.

В региональном правительстве сообщают, что данные расходы область попросту не потянет без федеральных средств.

При рассмотрении бюджета также предложено поднять вопросы, касающиеся развития более мелких городов и сельских районов, связанные со строительством и ремонтом объектов дорожной, транспортной и спортивной инфраструктуры. Об этом заявили в своих обращениях к областным депутатам председатель Бердского городского совета Владимир Голубев и глава Доволенского района Богдан Луцкий.

О встречах на площадках министерств

Помимо пожеланий к содержанию городского бюджета в ходе слушаний депутаты предложили пересмотреть процедуру его рассмотрения. В частности, зампредседателя транспортного комитета Елена Тырина предложила вернуться к ранее существовавшей практике встреч на площадках министерств и детальной проработке с профильными министрами тех или иных вопросов, затрагивающих бюджетные расходы.

Ранее при формировании бюджетов встречались на площадках министерств и обсуждали планирование на следующий финансовый год, заявляет Тырина. В настоящее время эта практика, к сожалению, утрачена. Хотелось бы ее восстановить и на встречах актуализировать первоочередность наших наказов. Потому что сейчас мы ориентируемся исключительно на программу реализации наказов, которая была сделана в 2021 году.

Ей возразил глава минэкономразвития Лев Решетников.

Сейчас в плане 848 наказов на 14 млрд рублей, — привел данные министр. Дальше у нас будет рассматриваться план на комиссии. Дальше каждый депутат может, если есть необходимость, с министром плотно поработать, а потом выходить на Андрея Ивановича (Шимкив, спикер регионального парламента. — Ред.) мы собираемся и совместно рассматриваем.

Позиция министра не устроила депутатов.

Лев Николаевич, напомню, что речь о практике, которая существовала на протяжении последних 5 лет, заявил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко. Каждый год мы собирались во всех министерствах, обсуждали все вопросы, связанные с бюджетом, и определяли приоритеты. Депутаты, главы районов и министр обсуждали, приоритеты расставляли. А вы говорите: «Мы распишем, а вы, если надо будет, приходите».

Ильенко поддержал и модератор собрания, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев, напомнивший чиновникам, что после принятия бюджета общаться по наказам будет уже поздно.

Бюджет примем в первом чтении, потом во втором, по наказам нас никто не соберет, заявил Николаев. Приходить к вам в январе, когда бюджет принят?

Результат публичных слушаний

По результатам публичных слушаний, помимо ранее названных, были приняты следующие рекомендации областному правительству по исполнению областного бюджета в 2023 и плановом периоде 2024-2025 годов:

  • федеральные субсидии и трансферты

    Сколько федеральный бюджет выделит Новосибирской области в 2023 году

    Продолжить работу по обеспечению сбалансированности областного бюджета и сохранению безопасного уровня долговой нагрузки на областной бюджет.
  • Обеспечить финансирование государственных программ Новосибирской области для достижения целевых показателей.
  • Принимать действенные меры по обеспечению полного освоения бюджетных средств, предоставленных Новосибирской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов.
  • Продолжить работу по поддержанию сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Новосибирской области с целью гарантированного обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий.
  • Принимать меры по недопущению снижения уровня жизни населения, включая меры, связанные с оказанием экстренной материальной помощи наиболее незащищенным категориям граждан.
  • Рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий по проектированию и строительству объектов газификации и по строительству и реконструкции объектов центральных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирской области в целях обеспечения комфортных условий жизни населения.
  • Провести инвентаризацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей.
  • строительство поликлиник и школ в Новосибирске

    Концессиям и ГЧП в Новосибирской области дали очередное «последнее предупреждение»

    При планировании заключения новых заключений о ГЧП (концессий), а также реализации уже действующих соглашений учитывать необходимость обеспечения безопасного уровня долговой нагрузки на областной бюджет, в том числе соблюдения предельного размера бюджетных ассигнований в инвестиционный фонд.
  • Усилить работу с федеральными органами государственной власти по максимальному привлечению средств федерального бюджета на решение вопросов социально-экономического развития Новосибирской области.
  • Оценить необходимость и целесообразность консолидации и укрупнения субсидий, предоставляемых из областного местным бюджетам.
  • При планировании расходов областного бюджета учитывать в первоочередном порядке предложения по наказам избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва.
  • Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Новосибирской области уделять особое внимание повышению качества разрабатываемой проектно-сметной документации по объектам капитального строительства.

По информации правительства Новосибирской области, предлагаемые параметры бюджета на 2023 год следующие: доходы 243,9 млрд рублей, расходы 277,6 млрд, профицит 33,7 млрд рублей. В первом чтении бюджет области депутаты планируют рассмотреть на ноябрьской сессии.

 

Ранее редакция сообщала о приоритетных расходах областного бюджета и федеральных средств, направляемых в регион.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : публичные слушания по бюджету Проект бюджета депутаты


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