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IT-отрасль уже обеспечивает 4% валового регионального продукта Новосибирской области

  • 03/11/2022, 14:11
отсрочка от мобилизации
На уровне сельского хозяйства и строительства.

— В IT-отрасли Новосибирской области сегодня работают около 30 тысяч человек. Всего в регионе зарегистрированы почти 3 тысячи компаний, из них 678 являются разработчиками программного обеспечения и получили аккредитацию в Минцифре РФ. По количеству участников рынка мы занимаем 4 место в России, после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, — сообщил на пресс-конференции министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

По его словам, сегодня IT-отрасль обеспечивает уже 4% от валового регионального продукта Новосибирской области, что сопоставимо с результатами работы отраслей строительства и сельского хозяйства.

При этом в регионе уже увеличен набор на IT-специальности в вузы и сузы. Сейчас годовой выпуск составляет около 2 тысяч специалистов, при этом набор 2022 года уже — 3,5 тысячи студентов.

— Мы не просто так увеличиваем набор, а ориентируемся на рынок вакансий, который формируется в регионе. Сейчас на рынке большой спрос на специалистов в сфере импортозамещения, информационной безопасности, искусственного интеллекта, — поясняет Сергей Цукарь. — Чтобы удовлетворить этот спрос, мы на перспективу в 10 лет должны в 3 раза увеличить набор на IT-специальности.

Министр прогнозирует, что к 2023 году количество занятых в отрасли в регионе, даже с учетом миграции специалистов, увеличится до 60-70 тысяч. Если говорить о российском рынке в целом, то по итогам 2021 года на нем работали около 1,7 млн специалистов. С учетом поставленных перед отраслью задач необходимы еще около 1 млн айтишников.

Министр заявил, что государство на уровне федерации и региона уже внедрило большой пакет мер поддержки отрасли, которые привлекают компании: налоговые льготы, льготные кредиты, гранты — и этот список расширяется. Кроме того, увеличивается список преференций, которые получают сотрудники IT-компаний, входящих в реестр Минцифры. Самыми востребованным бонусами сегодня являются льготная ипотека и отсрочка от армии и мобилизации. К примеру, в Новосибирске на льготную ипотеку поданы 727 заявок, уже одобрены около 500.

— Мы видим, что новосибирские компании воспользовались открывшимися после ухода иностранных брендов возможностями как в части разработки программного обеспечения, так и информационной безопасности, искусственного интеллекта и т.д. Спрос на их продукцию вырос, они открывают новые вакансии, увеличивают объем инвестиций, — комментирует чиновник. — Кроме того, новосибирские компании и институты активно включаются в разработку отечественного железа, микроэлектроники, базовых станций сотовой в рамках импортозамещения. Напомню, на федеральном уровне поставлена задача: за 2-3 года наладить в России производство критически важных систем.

Еще одна тенденция, которую отметил Сергей Цукарь, — рост интереса к IT-специальностям людей, не связанных с отраслью. Речь идет о переобучении на тестировщиков, аналитиков и т.д. Причем, по его словам, государство готово оплачивать стоимость такого обучения: частично или полностью, в зависимости от профиля курса.

 

Ранее редакция рассказывала о том, сколько IT-специалистов получили в Новосибирской области отсрочку от частичной мобилизации.

Фото: pixabay.com — veerasantinithi

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : отсрочка от мобилизации ИТ-отрасль IT-специалисты


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