Спасатели эвакуировали со льда Оби 7 человек

Спасатели МАСС обследовали акваторию Оби после информации о людях, которые находятся недалеко от открытого участка реки.

– Информация подтвердилась, действительно недалеко от кромки льда находились взрослые и ребенок, – говорится в сообщении.

Сотрудники МАСС провели с ними профилактическую беседу. Спасатели рассказали об опасности, которую скрывает лед в весенний сезон. Из-за этого шесть взрослых и ребенок решили покинуть опасный участок, их сопроводили спасатели.

Напомним, что ни одна рыба не стоит жизни, и нужно вовремя заканчивать сезон рыбалки.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели эвакуировали подростка из оврага в Новосибирске.