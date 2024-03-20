Спасатели эвакуировали со льда Оби 7 человек

Спасатели МАСС обследовали акваторию Оби после информации о людях, которые находятся недалеко от открытого участка реки.
– Информация подтвердилась, действительно недалеко от кромки льда находились взрослые и ребенок, – говорится в сообщении.
Сотрудники МАСС провели с ними профилактическую беседу. Спасатели рассказали об опасности, которую скрывает лед в весенний сезон. Из-за этого шесть взрослых и ребенок решили покинуть опасный участок, их сопроводили спасатели.
Напомним, что ни одна рыба не стоит жизни, и нужно вовремя заканчивать сезон рыбалки.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели эвакуировали подростка из оврага в Новосибирске.
Фото со страницы спасатели МАСС в Телеграм.
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