Самые равнодушные к выборам избиратели в Новосибирском районе области

Областной избирком сообщил в каких районах по итогам первых двух дней голосования наблюдается наименьшая явка избирателей на избирательные участки.

В Новосибирской области это следующие районы:

Новосибирский район — 17,60% (проголосовали 23 393 избирателя);

город Бердск — 16,39% (проголосовали 13 649 избирателей);

р.п. Кольцово — 16,32% (проголосовали 2 382 избирателя)

В городе Новосибирске:

Ленинский район — 10,80% (проголосовали 24 103 избирателя);

Октябрьский район — 10,74% (проголосовали 18 393 избирателей);

Первомайский район — 10,47% (проголосовали 7 172 избирателя)

Напомним, по состоянию на 10.00 часов 10 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляла 19,30%, проголосовали 403 433 избирателя (без учета дистанционного голосования). На 10.00 10 сентября дистанционно проголосовали 64,8 тыс избирателей — 70%.

Ранее редакция сообщала о том, что Сузунский район лидирует по явке на выборы по Новосибирской области.