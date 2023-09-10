Самые равнодушные к выборам избиратели в Новосибирском районе области

Областной избирком сообщил в каких районах по итогам первых двух дней голосования наблюдается наименьшая явка избирателей на избирательные участки.
В Новосибирской области это следующие районы:
В городе Новосибирске:
Напомним, по состоянию на 10.00 часов 10 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляла 19,30%, проголосовали 403 433 избирателя (без учета дистанционного голосования). На 10.00 10 сентября дистанционно проголосовали 64,8 тыс избирателей — 70%.
Ранее редакция сообщала о том, что Сузунский район лидирует по явке на выборы по Новосибирской области.
Фото со страницы облизбиркома
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