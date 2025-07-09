Новосибирская компания создала свой легкомоторный самолет

На выставке «Иннопром-2025» компания Spectra Aircraft, входящая в группу S7, представила новый четырехместный легкомоторный самолет Tango. Разработка этого самолета велась конструкторским бюро S7 в течение нескольких лет. Tango предназначен для начальной летной подготовки и частных полетов.
— Наша задача — охватить полный цикл подготовки пилотов гражданской авиации. Уже сегодня самолёт Tango вызывает значительный интерес со стороны российских лётных училищ и государственных предприятий, — подчеркнул Александр Степанов, генеральный директор Spectra Aircraft.
В этом году планируется завершить испытания и выпустить несколько самолётов. В 2026 году начнётся процесс сертификации. Если он будет успешным, серийное производство начнётся в конце 2026 — начале 2027 годов. На выставке также представили двигатель АПД-520 «Лидер». Его серийное производство тоже организуют на мощностях S7.
Напомним, учебно-тренировочный самолет Tango — результат совместной разработки S7 Group и Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА). Осенью 2024 года компания впервые продемонстрировала Tango на аэродроме в Московской области, где самолёт совершил тренировочный полет под управлением лётчика-испытателя, директора СибНИА Владимира Барсука.
Лёгкий четырёхместный Tango создан на производственной базе компании в Торбеево (Ступинский район Подмосковья). Ранее сообщалось, что максимальная взлётная масса Tango составляет 1150 кг, а дальность полёта доходит до 1100 км. На февраль 2025 года летная машина была оснащена двигателем UL Power 520is, производства Бельгии. Но в ближайшие планы S7 входило создание аналогичного двигателя собственного производства, который проходил испытания.
Ранее редакция сообщала о том, что глава СибНИА Владимир Барсук опроверг закрытие проекта самолета «Байкал». Его реализация продолжается.
Источник фото: S7
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