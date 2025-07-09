Сотрудники «Стройтранснефтегаза» заложили новую аллею в Новосибирске

Вклад в развитие Новосибирска

В парке культуры и отдыха «Березовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска прошла экологическая акция. Инициатором мероприятия выступила компания АО «Стройтранснефтегаз» («СТНГ»), входящая в группу «Газстройпром». Акцию посвятили 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 132-летию Новосибирска. Аллею ветеранов в парке украсили 20 морозоустойчивых ив местной селекции сорта «Памяти Шабурова» и 40 кустов можжевельника различных сортов. Она станет живым памятником героям прошлого и подарком будущим поколениям жителей Новосибирска.

— Выбрали Аллею ветеранов в парке «Березовая роща» как памятное место для новосибирцев. Теперь и мы внесли свою лепту в сохранение памяти о ветеранах, которые 80 лет назад одержали победу и вошли в историю, — рассказал генеральный директор АО «СТНГ» Даниил Шапиро.

По его словам, экологические проекты важны для компании и реализуются во всех регионах ее присутствия.

— Например, в восточных регионах страны у нас реализуются проекты по лесовосстановлению, по разведению рыбы и другие, — уточнил спикер.

Проект создания новой аллеи в городском парке поддержали Правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска. Замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дмитрий Яковлев в приветственном слове отметил, что Великая Победа, которую добывали наши деды, ― в сердце каждого россиянина и каждого патриота.

— Их подвиги, их мужество, героизм не забыты. Экологическая акция подтверждает, что мы всегда будем помнить об этом и уважать память предков. У энергетиков города и области сложилась добрая традиция высаживать деревья в памятных аллеях. Отрадно, что «СТНГ» присоединился к этой традиции, — отметил Дмитрий Яковлев.

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Иван Михеев, в свою очередь, указал на то, что ответственный бизнес в лице компании совместно с муниципалитетом и правительством региона добросовестно относится к территории города и помогает ему становиться более зеленым, красивым, благоустроенным и ухоженным.

— Аллея ветеранов ― знаковое место в парке «Березовая роща». Надеюсь, что очень скоро мы приступим к реконструкции парка, и новая аллея — это вклад компании «СТНГ» в развитие этой территории. Парк «Березовая роща» любим горожанами, здесь всегда много гуляющих. Думаю, аллея будет прекрасной, — прокомментировал Иван Михеев.

Для высадки в парке были использованы крупномерные деревья, выращенные в местных питомниках и акклиматизированные к условиям Сибири. Растения привитые, обладают высокой зимостойкостью и характеризуются быстрым ростом. Кроме того, у ив кора имеет яркую окраску, так что они будут украшать аллею даже зимой. Сотрудники компании «Сибирский парк» уверены, что все деревья приживутся. Именно поэтому для посадки и были выбраны взрослые растения.

Релокация в Сибирь

Отметим, что АО «СТНГ» начала релокацию из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Даниил Шапиро объяснил решение перенести офис в столицу Сибири поручением президента РФ.