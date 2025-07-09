Оптический беспредел: как провайдеры «захватывают» линии электропередачи в НСО

самовольные подвесы оптики почти на 19 тысячах опор. Это почти на треть превышает число выявленных нарушений за 1 полугодие 2024 года, что говорит о существенном росте злоупотреблений со стороны провайдеров и требует экстренных мер по устранению нарушений. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в самом Новосибирске и в нескольких районах области (Новосибирском, Тогучинском, Татарском). За I полугодие 2025 года энергетики обследовали более 10 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) и зафиксировалипочти на 19 тысячах опор. Этопочти на треть превышает число выявленных нарушений за 1 полугодие 2024 года, что говорит о существенном росте злоупотреблений со стороны провайдеров и требует экстренных мер по устранению нарушений. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в самом Новосибирске и в нескольких районах области (Новосибирском, Тогучинском, Татарском).

Инспекционные рейды энергетиков проводятся с повышенной интенсивностью, поскольку несанкционированный монтаж стороннего оборудования создает серьезные угрозы надежности электроснабжения. При самовольном монтаже провайдеры игнорируют техническое состояние опор и дополнительные нагрузки на конструкции, а также требования к габариту линий (расстоянию от земли до нижней границы ВОЛС). Все это реальный риск возникновения аварийной ситуации – разрушение или крен опоры ЛЭП, схлест проводов линий связи и линий электропередачи, которые станут причиной перерыва электроснабжения, да и оптическая связь тоже будет нарушена.

Кроме того, самовольный подвес ВОЛС без согласования с сетевой организацией затрудняет проведение планового технического обслуживания электросетей и аварийно-восстановительных работ на линиях, т.к. препятствует доступу персонала сетевой организации к элементам ЛЭП – изоляторам, траверсам, проводам.

В ответ на ухудшающуюся ситуацию «Россети Новосибирск» существенно наращивают контрольные мероприятия. Подразделения компании, в том числе юридического профиля, активно работают с провайдерами и владельцами ВОЛС. Направляются жалобы и претензии операторам и в органы исполнительной власти, ведется разъяснительная работа о негативных последствиях самовольных подвесов.

Несмотря на наличие простого механизма легализации (оформление заявки, согласование документации и заключение договора), недобросовестные провайдеры продолжают нарушать правила. Они не только самовольно монтируют оптику на новых участках, но и уклоняются от оплаты уже используемых опор.

К сожалению, подобные факты не единичны – проблема актуальна по всей стране. «Россети Новосибирск» будет продолжать всестороннюю работу по пресечению незаконного использования энергообъектов для размещения ВОЛС. С теми провайдерами, кто готов взаимодействовать в правовом поле, энергетики готовы к конструктивному диалогу.