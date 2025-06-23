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Темп роста неплатежей ИП в регионах Сибири принял массовый характер

  • 23/06/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Темп роста неплатежей ИП принял массовый характер в регионах Сибири
Эксперты ожидают рост числа банкротств предпринимателей

Просрочка по кредитам у предпринимателей Сибири за 4 месяца 2025 года выросла на 32%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил в два раза — до 14 млрд рублей.

Меньше всего в процентном соотношении просрочку нарастили новосибирские ИП — на 21% (до 3,1 млрд). Однако, в денежном выражении с начала года она выросла на 500 млн, а за год — на 1,1 млрд.

Красноярские ИП с начала 2025 года увеличили просрочку на 700 млн рублей (+36%), а за год — на 1,5 млрд, до 2,8 млрд рублей.

Резко ухудшилась ситуация с платежами ИП на Кузбассе. За 4 месяца предприниматели нарастили просрочку перед банками на 500 млн рублей (+48%), за год — более чем в два раза, до 1.64 млрд рублей.

В лидерах прироста в округе Республика Тыва — 51%. По итогам 4 месяцев долг ИП перед банками вырос почти на 200 млн рублей (+51%), за год — более чем в два раза, до 562 млн рублей.

— Сейчас тяжелое время для индивидуальных предпринимателей. Спрос на товары и услуги, которые не являются базовыми, находится под давлением. Рентабельность не каждого бизнеса может покрыть процентные расходы по высоким кредитным ставкам. Рост просроченной задолженности был закономерен, но темпы роста неплатежей выглядят агрессивными и приняли массовый характер, — констатирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Эксперт прогнозирует рост числа банкротств ИП, которые несут ответственность всем личным имуществом. По его словам, большинству индивидуальных предпринимателей сейчас будет трудно перекредитовываться, так как банки начнут реагировать на неплатежи.

По данным УФНС по Новосибирской области, на 10 июня в регионе было зарегистрировано 92,9 тысяч ИП, в которых было занято 49.2 тысячи человек. 26,4 тысячи ИП имеют признак «вновь созданные».  Для сравнения, на 10 июня 2024 года в регионе было 87,8 тысяч ИП, где работали 51,4 тысячи человек. 25,7 тысяч ИП имели признак «вновь созданные».

Напомним, за 2024 год средний размер просроченного долга одного индивидуального предпринимателя в Новосибирской области вырос на 52,9% и составил на начало 2025 года 27,728 рублей. В 2024 году из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) были исключены 33 новосибирских ИП. Регион занял вторую строчку антирейтинга по Сибири (на первом месте Иркутская область — 35 ИП).

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке в Новосибирске выросла почти на 80%.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Просрочка ИП банкротство


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