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Травников распорядился освободить небо над Новосибирском от проводов

  • 27/06/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Травников распорядился освободить небо над Новосибирском от проводов
Коммуникации будут прятать под землю

Территорию новосибирского научного центра первым в Новосибирске освободят от паутины проводов в небе. Как сообщил глава региона Андрей Травников, он распорядился убирать провода под землю во время комплексного ремонта улиц.

— С учетом того, что в Академгородке велись комплексные работы по ремонту улиц и тротуаров, а опоры освещения были крайне изношены, я предложил – давайте тогда с Академгородка и начнем, проведем показательные работы. Мне кажется, этот опыт удался. Надеюсь, что используя этот опыт, наши городские коллеги начнут и центр города освобождать от проводов, — рассказал Андрей Травников в эфире радио «Городская волна».

Глава региона подчеркнул, что провода необходимо спрятать под землю, так как сейчас они портят облик центральных улиц Новосибирска. Травников поручил изучить опыт других городов, где подобные проекты уже были успешно реализованы.

Напомним, для реализации проекта по принципу «чистого неба» в Академгородке, в октябре 2024 года МБУ «ГЦОДД» заключило муниципальный контракт с подрядной организацией из Уфы ООО «Промлед-02» на модернизацию систем наружного освещения пяти объектов. Контракт стоимостью 190 млн рублей заключён на 2 года со сроком исполнения в 2025 году.

В Новосибирске уже несколько раз пытались запустить проект «Чистое небо». Первый масштабный запуск анонсировался на проспекте Карла Маркса, который должен был стать гостевым маршрутом. Позже от проводов хотели освободить площадь Калинина. Также рассматривалась возможность переноса проводов под землю в центральной части Новосибирска.

На форуме «Технопром-2023» директор по взаимодействию с органами власти телеком-оператора «Новые башни» Анатолий Дюбанов рассказывал, что проект «Чистое небо» нужно тестировать на небольшой территории. Операторы — участники круглого стола говорили, что такие проекты слишком дорогие.

Летом 2023 года на совещании по реконструкции Первомайского сквера губернатор уже предлагал убрать провода с улиц Новосибирска.

В апреле 2024 года в конкурсе на инженерные изыскания, создание проектной и рабочей документации для благоустройства площади Калинина победила компания ООО «Детали». Главной задачей, которую поставили перед питерцами, является разработка проекта переноса под землю сетей, пока размещенных на опорах. Это необходимо для реализации концепции «Чистое небо». Все эти работы необходимо закончить не позднее 30 сентября 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили перспективы реализации в Новосибирске проекта «Чистое небо». Для операторов рынка размещение коммуникаций под землей стоит на порядок дороже, чем на столбах вдоль дорог.

Источник фото: Infopro54 / Автор Юлия Данилова

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Чистое небо


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