Новосибирская компания задолжала муниципалитету почти полмиллиарда рублей

В мэрии Новосибирска решают, как поступить с внезапно свалившейся, на город дебиторской задолженностью некоего юрлица в сумме 495 млн руб. Данное лицо, зарегистрировавшись в Новосибирске, вело бизнес на Кольском полуострове, где накопило за это время долгов на указанную сумму перед одной из компаний. Компания-кредитор в настоящее время уже ликвидирована. Об этом сообщил начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский на заседании комиссии горсовета по муниципальной собственности при обсуждении прогнозного плана приватизации, куда предложил включить данную «дебиторку»

— Как вариант рассматриваем возможность продажи права взыскания долга, — говорит Жигульский. — Вообще случай для нас беспрецедентный. Юрлицо задолжало не Новосибирску, а филиалу компании, которая обанкротилась. Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд Мурманской области по взысканию конкурсной массы, то есть дебиторской задолженности. Суд принял решение, что поскольку юрлицо было зарегистрировано в Новосибирске, то этот долг они решили подарить нам. Если там не получилось взыскать эту сумму, то у нас шансов ещё меньше. Поэтому мы предлагаем попробовать продать это право требования долга кому-нибудь на аукционе. За сколько — пока не знаем. Оценщики тоже не знают, как это расценивать.

Пока понимания ситуации нет и у депутатов, несмотря на то, что данная ситуация детально обсуждалась на предкомиссии.

— Вопрос достаточно странный, — говорит председатель комиссии Сергей Бондаренко. — В лихие 90-е кто-то зарегистрировался здесь, осуществлял свою деятельность где-то на Кольском полуострове, задолжал там кому-то, в результате к долгу причастен Новосибирск.

Напомним, в период с 2019 по 2021 год общая сумма обязательств мэрии Новосибирска по итогам предъявленных к муниципалитету искам и вынесенных судебных решений составила 907,8 млн рублей. Такие данные привели аудиторы городской контрольно-счетной палаты после анализа расходов бюджетных средств на исполнение судебных актов. По информации КСП Новосибирска, за период 2019-2021 годов мэрией Новосибирска исполнены 5,6 тысячи решений. Наибольшее количество исполненных решений (99,7%) вынесено по искам, предусматривающим взыскания по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений на сумму 895,3 млн рублей.

Ранее редакции сообщали, что малый и средний бизнес в Новосибирске заключил контракты по 223-ФЗ на 64 млрд рублей.