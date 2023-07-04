Теплая погода в Новосибирске продержится до конца недели

В Новосибирск теплая погода продержится до конца недели. В четверг, 6 июля, температура поднимется до +31, но днем ожидается дождь. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирском метеоцентре.

4 июля, осадков не будет и температура достигнет +27. А в среду, 5 июня, пройдут небольшие дожди и гроза. Днем температура воздуха повысится до +29 градусов с дождем.

Напомним, что по сведениям «Яндекс.Погоды», в первой половине месяца температуры днем будут в районе +23… +27 градусов. Отмечается, что город будет накрыт облачностью и небольшими дождями. Вторая половина июля может также порадовать температурой, но чуть более прохладной — +23… +25 градусов. В конце июля сервис обещает 3 солнечных дня, в остальное время будет пасмурно и временами дождливо.

На сайт Gismeteo синоптики предполагают, что первую половину июля температура будет держаться около +25… +29, при этом с дождями. Затем новосибирцев ждет небольшое похолодание — 18 июля ожидается +15 и дождь. В конце месяца средние температуры днем составят +18… +25 градуса. Весь месяц будет облачным с дождями.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области планируют ввести режим ЧС на региональном уровне.