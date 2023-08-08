Новосибирская область демонстрирует рекордные показатели строительства жилья

В Новосибирской области сохраняется тенденция значительного роста объема вводимого жилья – по итогам семи месяцев этого года в эксплуатацию введено почти на 40% больше жилья, чем годом ранее. Регион остается лидером по вводу жилья в Сибирском федеральном округе.

— Объемы строительства в регионе колоссальные – и по количеству строящихся объектов, и по объему средств, направленных в отрасль. Никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Строительством охвачены абсолютно все районы. Столь высоких показателей в объеме жилищного строительства удалось добиться за счет слаженной работы строительного сообщества, органов власти Новосибирской области и ресурсоснабжающих организаций. Совместными усилиями нам удается планомерно реализовывать сформированный в предыдущие годы задел по жилищному строительству, и порой даже с опережением срока вводить дома в эксплуатацию, — подчеркнул министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Министр напомнил, что повышение доступности жилья для граждан – одно из поручений главы государства Владимира Путина: Указ Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года предусматривает увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.