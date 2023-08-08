Школьница из Новосибирска выиграла тысячу долларов в международном вокальном конкурсе

Юная сибирячка Яна Тен заняла почетное второе место на Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2023», который проходил в Беларуси, и получила специальный приз. Кроме того, школьнице вручили специальный приз Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Всего в конкурсе принимали участие 18 исполнителей из разных стран: из России, Армении, Грузии, Казахстана. Второе место Яна разделила с представителем Армении Анаитом Галстяном.

— В этом году мы впервые подали заявку на участие. И сразу такой результат, — поделилась с КП-Новосибирск мама Яны.

За второе место Яна получила денежный приз − тысячу долларов. Часть суммы она отдала педагогу, а то, что осталось потратить еще не успела.

По словам мамы, в настоящее время Яна работает над своей песней и хотела бы потратить деньги на качественную студийную запись и, возможно, даже съемки клипа.