Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября 2023 года

На линейку — в плаще и с зонтом. Синоптики огорчили школьников и их родителей неблагоприятным прогнозом.

Сервис «Яндекс – Погода» обещает на 1 сентября прохладу и облака. Днем столбик термометра не поднимется выше +17 градусов. В воздухе будет наблюдаться повышенная влажность.

Портал Gismeteо и вовсе намекает на наличие зонта в школьном ранце. Синоптики обещают дождь и дневную температуру до +15 градусов.

Напомним, ранее стало известно о заморозках в конце августа. Синоптики огорчили прогнозом последней пятидневки лета, пообещав, что ночью градусник покажет -2 градуса.