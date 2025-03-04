Новосибирская область экспортирует около 2 тысяч тонн мороженого ежегодно

В 2024 году в Новосибирской области было произведено 30,8 тысяч тонн мороженого. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в Минсельхозе Новосибирской области. По сравнению с 2023 годом, производство этого продукта увеличилось на 16,7%.
В Новосибирской области работает несколько крупных производителей мороженого:
Количество участников этого рынка в регионе остаётся неизменным.
— Новосибирские производители мороженого осуществляют производство как классического пломбира, так и мороженого с различными вкусовыми добавками, — говорится в ответе Минсельхоза редакции.
Согласно данным Федеральной таможенной службы, ежегодно за пределы Новосибирской области экспортируется около 2 тысяч тонн мороженого. Основными направлениями экспорта являются Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Азербайджан, Монголия и Узбекистан.
В 2024 году мороженое из Новосибирской области поставлялось в 10 стран мира.
Ранее редакция сообщал о том, что популярные в Новосибирске сладости подорожают в два этапа. Эксперт назвала причины столь стремительного роста цен.
Рубрики :
Регионы:
Теги :