Новосибирская область экспортирует около 2 тысяч тонн мороженого ежегодно

В 2024 году в Новосибирской области было произведено 30,8 тысяч тонн мороженого. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в Минсельхозе Новосибирской области. По сравнению с 2023 годом, производство этого продукта увеличилось на 16,7%. ​​​​​​​

В Новосибирской области работает несколько крупных производителей мороженого:

ООО «Новосибирский хладокомбинат»;

ООО Фабрика мороженого «Гроспирон»;

ООО «Гулливер»;

ООО «Купинское мороженое».

Количество участников этого рынка в регионе остаётся неизменным.

— Новосибирские производители мороженого осуществляют производство как классического пломбира, так и мороженого с различными вкусовыми добавками, — говорится в ответе Минсельхоза редакции.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, ежегодно за пределы Новосибирской области экспортируется около 2 тысяч тонн мороженого. Основными направлениями экспорта являются Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Азербайджан, Монголия и Узбекистан.

В 2024 году мороженое из Новосибирской области поставлялось в 10 стран мира.

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