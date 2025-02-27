Популярные в Новосибирске сладости подорожают в два этапа

В Новосибирске, как и в целом по России, продолжают пониматься цены на шоколадки Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и многие другие. Первое удорожание было 20 февраля, следующее запланировано на 24 марта. Об этом представители американских брендов Mondelēz и «Марс» предупредили розницу.

В результате цены на шоколадные батончики вырастут на 16–19%, на конфеты «Коркунов» — на 11–19%, Alpen Gold, Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» подорожают на 5–15%, сообщили «Известия» со ссылкой на документы, которые иностранные производители разослали федеральным торговым сетям в России.

Руководитель комитета по маркетингу Новосибирского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Мария Гаранина главной причиной удорожания сладостей называет рост стоимости какао-бобов. Хотя современные реалии таковы, что на российскую кондитерскую промышленность оказывает негативное влияние целый ряд внешних факторов.

— За последние два года значительно подорожали какао-бобы и какао-продукты, а это ключевой вид сырья при изготовлении шоколадных сладостей. Подорожал и другой ингредиент, без которого невозможно произвести молочный шоколад — сухие молочные продукты. Только за прошлый год цены на сухое молоко выросли в среднем на 15%. На сухой молочный жир еще больше — на 30-35%, — пояснила эксперт корреспонденту Infopro54.

Помимо этого, за прошлый год почти на 40% подорожало сливочное масло, мука стала дороже на 4%, растительные жиры прибавили в цене 22%, а мальтовый сироп 14%. И все это на фоне нехватки персонала по отрасли и производственному сектору, роста уровня зарплат персонала, а также общего удорожания логистики.

Руководитель комитета добавила, что удерживать рост цен на кондитерку российским компаниям удается исключительно за счет маржинальности. Нередко производителям приходится сокращать инвестиций в развитие предприятия.

Ранее редакция писала о том, что в январе 2025 года в Новосибирской области стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила почти 7,4 тысячи рублей.