В промышленности Новосибирской области звучат тревожные звоночки

Нюансы господдержки при высоком «ключе»

На пленарном заседании «Компоненты технологического суверенитета в промышленности» форума «МашЭкспо Сибирь-2025» в Новосибирске участники обозначили ключевые проблемы, актуальные для промышленности и машиностроения, а также предложения по их решению.

— Мы договорились с правительством Новосибирской области, с рядом ассоциативных организаций промышленников и товаропроизводителей, что постараемся систематизировать предложения и направим их в соответствующие государственные и негосударственные институты, — сообщил модератор, председатель совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр» Виктор Толоконский.

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства правительства Новосибирской области Денис Рягузов рассказал об одной из самых актуальных тем для промышленников в условиях высокой ключевой ставки и дорогих кредитов — господдержке бизнеса.

— С учетом существующей денежно-кредитной политики обострилась необходимость оказания государственной поддержки по точечным направлениям. Мы для себя определили таковыми поддержку научно-исследовательских и конструкторских работ, в том числе через налоговые льготы, так как без этой работы дальше никакая промышленность не выживет, а тем более не будет развиваться. Кроме того, принято решение о дальнейшей докапитализации Фонда развития промышленности до 2 млрд рублей к концу 2025 года, что позволит нам поддержать большее количество проектов. Среди них будут проекты, направленные на импортозамещение, перевооружение предприятий и по возможности через закупку российского оборудования. У нас есть отдельная программа по беспилотникам, по разработкам в области медицины, — сообщил Рягузов.

Виктор Толоконский отметил, что в задачи фонда нужно внести контроль за промышленными активами, которые находятся в длительном банкротстве.

— В Новосибирске есть несколько промышленных предприятий с уникальной историей, кадровым потенциалом, оборудованием для производства очень современной машиностроительной продукции, но некоторые финансовые, экономические аспекты сдерживают этот процесс. Я всегда думал, что у банкротов главный кредитор — налоговая служба, которая должна передавать эту кредиторку федеральному правительству как инвестиционный ресурс, и за счет этого будет восстанавливаться производство, идти вперед, — прокомментировал Толоконский. — Эффективного инвестора можно ждать годами, десятилетиями, а потом государство начинает думать, что приватизация несправедлива.

Он отметил, что в регионе много новых идей, проектов, но очень непросто взять в аренду производственную площадку. При этом в городе много неиспользуемых резервов. Толоконский подчеркнул, что этот парадокс нужно решать.

Основатель инженерной компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко обратил внимание на недостаточность мер поддержки компаний, которые выходят со своей продукцией на экспорт.

— Мы спокойно получали меры поддержки в соседнем Казахстане, в Евросоюзе. Я могу рассказать механизмы финансирования, внедрения новых разработок, новых технологий, которые там работают, а в России их нет. У нас есть разработка, признанная мировыми институтами лучшей в мире. Я построил фабрики в Южной Африке, в Казахстане — и ни одной в России. Чем это можно объяснить? Если идти на экспорт, то нужно, чтобы у тебя была четкая поддержка со стороны финансовых структур. Потому что мы приходим в зарубежные страны и видим, что Bank of China финансирует китайские производства, немцев финансирует экспортно-импортная структура «Гермес», а мы идем «голые». Нас выкидывают отовсюду, причем с исторически наших рынков. Приезжаешь в Монголию, в Индию, где вся техническая верхушка — русскоговорящие, но у нас нет инструмента, чтобы с ними работать, — констатирует Степаненко.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, представитель Российского союза промышленников и предпринимателей в Новосибирской области Сергей Карпекин добавил, что при нынешней стоимости финансовых ресурсов государство вышло на первый план как источник дешевых денег.

— Оно нам предлагает сегодня очень серьезные государственные инвестиции, но по специфическим, очень сложным алгоритмам их получения. В частности, появились интересующие нас новые национальные проекты. Это создание средств производства, роботизация, автоматизация, новые материалы и химия, редкоземельные металлы, станкостроение, на развитие которых выделяются триллионы рублей. Но как получить эти средства? Как войти в эти программы? Отдельно взятое предприятие из Новосибирска, Томска не может претендовать на какие-то значимые ресурсы в этом алгоритме. Здесь нужно действовать сообща, коллективно. То есть мы должны прийти в Минпромторг не с конкретным звеном этой цепи, а закрыть какую-то большую часть, много этих звеньев своей кооперации за счет взаимодействия с другими промышленными предприятиями, как на территории нашего региона, так и соседних, — отметил Карпекин.

Он призвал участников форума продумывать варианты глубокой кооперации и взаимодействия друг с другом, создания устойчивых кластеров, которые могли бы претендовать на существенные средства государственной поддержки по новым — сложным — алгоритмам.

Вызовы для промышленности

Сергей Карпекин сообщил, что за последние несколько лет обрабатывающая промышленность стала набирать достаточно серьезный темп роста.

— По инерции, набрав определенные обороты, мы еще катимся, но уже звучат определенные звоночки, которые заставляют нас где-то выражать обеспокоенность, а где-то уже бить тревогу. В частности, РСПП в январе провел опрос крупнейших предприятий России о том, что изменилось в их инвестиционных программах на текущий год. 65% руководителей заявили, что инвестиционные программы либо приостановлены, либо существенно сокращены. Это для нас очень важный звонок, потому что эти решения уже начинают отзываться — и не только в Новосибирской области, но и в других регионах. Предприятия начинают говорить о том, что снижается объем заказов. Вслед за локомотивами бизнеса, которые что-то притормаживают, аналогичные решения принимает целая цепочка поставщиков, подрядчиков. Думаю, есть определенный риск, что в этом году мы столкнемся с такими трудностями, — предупредил Карпекин.

Эксперт пояснил, что в РСПП создана комиссия по взаимодействию с Центральным банком, но единственное, о чем удалось договориться: ключевую ставку не будут повышать полгода. Этот срок истекает в мае.

— Чего мы добились за эти полгода с высокой ключевой ставкой? В плане охлаждения экономики уже много. А вот в плане борьбы с инфляцией мы, на мой взгляд, ничего особенно хорошего не добились. Как недавно сказал на конференции в Санкт-Петербурге Алексей Мордашов, это лекарство, которое оказалось хуже болезни. Недавно у промышленников была традиционная встреча без галстуков с губернатором Андреем Травниковым, и глава региона согласился, что надо бить в колокола, иначе с таким подходом к стоимости финансов можно остановить промышленность. Ставка по депозиту сегодня отвлекает свободные деньги, которые могли бы пойти на инвестиции, на покупку оборудования. При этом недоимка по налогу на прибыль в регионе вышла на первое место среди всех недоимок. То есть у предприятий прибыль есть, а платить ее нечем, — подчеркнул эксперт.

Виктор Толоконский также считает, что правительство должно жестче определить свою политику по отношению к сложившиеся стоимости денег.

— Производственники сегодня говорят, что высокая цена денег подавила экономический рост, подавляет производство, но не подавляет инфляцию. Инфляция — это не много денег, инфляция — это мало товаров, мало конкуренции, слабые движения в экономике. Здесь нужно принимать меры, которые по-новому будут оценивать многие финансовые инструменты. И возможности для этого, я уверен, есть, — подчеркнул модератор.

К новым вызовам для промышленности Карпекин также отнес изменения в налоговом законодательстве, которые привели к повышению налогов на прибыль, появлению НДС у малых предприятий, перешагнувшим порог годовой выручки в 60 миллионов рублей. Со следующего года в регионе будет повышен налог на имущество Новосибирской области.

— Мы понимаем, с чем связано увеличение федеральных налогов. Мы знаем, какие задачи сегодня решаются нашим государством, правительством, президентом, и понимаем, что они более важны, чем комфорт отдельно взятых хозяйствующих субъектов. Но увеличение, допустим, региональных налогов, на наш взгляд, не направлено на решение стратегических государственных задач. По этому вопросу придется работать с законодателями, — пояснил Сергей Карпекин.

Кадры требуют мотивации

Ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев прокомментировал еще одну боль промышленников — системный дефицит кадров: специалистов, конструкторов, технологов, инженеров всех профилей, разработчиков. Он сообщил, что сегодня крупнейший технический вуз Новосибирска в год набирает на обучение 40 конструкторов технологического обеспечения машиностроительных производств, в 70-х годах прошлого века — около 200 конструкторов-технологов.

— При этом мы выпускаем инженеров, специалистов по очень мелким, частным специальностям и направлениям. По факту они не являются представителями сообщества конструкторов и технологов. Так исторически сложилось за последние 30-35 лет. И здесь искать виноватого, мне кажется, — бесперспективная задача, — рассуждает Батаев.

По его словам, чтобы готовить технолога, конструктора, инженера по любой специальности, нужна физика. Без физики человек после школы с большим трудом будет осваивать инженерные специальности.

— Если посмотреть статистику ЕГЭ, то можно увидеть, что последние четыре года количество абитуриентов, которые сдают физику, беспрецедентно мало. По итогам 2024 года только 13% выпускников Новосибирской области сдавали физику. Все знают об этой проблеме, ставшей следствием принципа «пусть выбирают то, что хотят», — констатировал ректор НГТУ.

Он также обозначил проблему с обучением по целевой подготовке. По наблюдению Батаева, на подписание контракта с предприятием идут студенты с не самым высоким баллом, так как те, у кого высокие оценки, не хотят иметь никаких обязательств ни перед кем: ни перед предприятием, ни перед страной, только перед собой. Ректор НГТУ рекомендовал представителям предприятий, заинтересованным в привлечении перспективных студентов, поддерживать молодежные команды, которые создаются в вузах под различные проекты.

Андрей Степаненко подтвердил, что у промышленников много претензий к качеству выпускников технических вузов. Однако, по его словам, это проблема не вузов, а общества.

— Я в последнее время все чаще слышу обещания о том, что «мы можем экстренно за три года обучить инженера», «за три месяца — станочника». Воспитать инженера меньше, чем за десять лет, а станочника меньше, чем за пять — невозможно. Это сказки! Инженер — это не человек, который прослушал курс лекций, это человек, у которого сформировалось особое мировоззрение, особая картина мира. Это человек, отличающийся энциклопедическими знаниями, который должен испытывать интерес и желание видеть продукт своей деятельности. Без этого мы ничего хорошего не создадим, — подчеркнул Степаненко.

Эксперт также уверен, что производство, наука и образование, власть должны перестать жить каждый своим миром, должны объединить интересы.

— Я верю в то, что совместно с наукой промышленность сможет создавать изделия, технологии, которые будут ликвидны. В мировую кооперацию можно входить только имея готовые уникальные технологии. Если с тебя, кроме денег, взять нечего, то тебя в любой момент могут отключить от кооперации, — предупредил эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий (Москва), советник президента АО «ТВЭЛ» Ольга Оспенникова рассказала, что для решения кадрового вопроса помогает такой инструмент, как создание центров аддитивных технологий общего доступа в вузах.

— Такой центр совмещает в себе несколько функций: подготовка высококвалифицированных кадров и выполнение заказов для предприятий отрасли. Почему важно совмещение таких функций? 3D-принтер — достаточно дорогая история, и не каждое предприятие может себе его позволить и обеспечить его полную окупаемость при применении для собственных нужд. Вуз может выполнять небольшие мелкосерийные заказы для предприятий региона, готовить специалистов и вести большую профориентационную работу. Например, у нас центр аддитивных технологий в Москве есть даже в детском саду, и ребята буквально с малых лет начинают привыкать мыслить аддитивно. Формирование такой экосистемы мы ставим сегодня во главу угла, ведь специалист в области аддитивных технологий совмещает в себе несколько специальностей: это инженер-конструктор, материаловед, технолог, и совокупность вот такого объема знаний — это уникальная история, — комментирует Ольга Оспенникова.

Виктор Толоконский поддержал позицию спикеров и напомнил, что изменится ситуация с ценой денег, с ключевой ставкой, снимутся санкции, но проблема отсутствия конструкторов, технологов, инженеров будет проявляться десятилетиями.

— На наш взгляд, эта задача должна стать одной из приоритетных для государства и общества. Уже сегодня нужно найти мотивирующие решения, чтобы выпускники школ были настроены учиться на инженерных специальностях, — резюмировал Толоконский.

Ранее редакция сообщала о том, что оборонка и обрабатывающие производства стали драйверами развития Новосибирска.