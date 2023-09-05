На Северо-Чемском откроют объездную дорогу

Завтра на Северо-Чемском жилмассиве откроется новая объездная дорога. Она пройдет через ул Герцена около дома №6 и выйдет на ул Саввы Кожевникова в районе дома №17.

— Это очень важный участок, потому что помимо очевидного удобства выезда со двора, эта дорога отчасти разгрузила улицу Комсомольскую, которая уже давно с большим трудом справляется с автомобильным потоком, — отметили в пресс-службе фонда «Общее дело». — В 2023 году удалось добиться выделения дополнительных средств на объединение дорог, и после основных работ начнется озеленение территории: высадка газонной травы, крупномерных саженцев и декоративных кустарников. Многие жители, которые были вынуждены объезжать по соседним дворам, теперь смогут комфортно выехать со двора в любую сторону.

Впрочем, стоит отметить, что проблему с пробками на Северо-Чемском новая дорога не решит. Комсомольская стоит по утрам и вечерам от железнодорожного переезда до Тюменской и далее, где сужается до двух полос. Через микрорайон едут жителей Краснообска, Южно-Чемского жилмассива и коттеджных поселков.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр предложил отправить новосибирцев на удаленку из-за строительства четвертого моста. Из-за многокилометровых пробок горожане по несколько часов добираются на работу и обратно.