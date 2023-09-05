В детской больнице №1 мать несколько раз ударила ребенка в Новосибирске

В детской больнице №1 мать бьет детей. Об этом сообщает «Новосибирск с огоньком» в Вконтакте.

— Неадекватная мамаша бьет своих детей на глазах у других госпитализированных, — отмечает автор видео.

На видео ребенок получает несколько ударов от матери, затем та бросает его на кровать и продолжает наносить удары.

В МВД по Новосибирской области рассказали о том, что сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало.

— Информация по факту публикации зарегистрирована в сотрудниками полиции в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются, — отметили в МВД.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске СК проверит детсад, где воспитатель тащила ребенка за капюшон.