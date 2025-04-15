Новосибирская область готовится широкомасштабно отметить 80-летие Победы

В Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова состоялось заседание организационного комитета «Победа», посвященное подготовке к празднованию Дня Победы. В регионе запланировано более 60 тысяч различных мероприятий, которые, как ожидается, охватят свыше 800 тысяч человек.

Андрей Травников акцентировал внимание на том, что в текущем году отмечается не только годовщина Великой Победы, но и 80-летний юбилей Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, который он назвал «театром Победы».

Глава региона поручил профильным министерствам усовершенствовать интерактивную карту памятных мест и мемориалов, расширив перечень объектов, доступных для добавления. По его мнению, это необходимо для повышения эффективности общественного контроля за состоянием мемориальных комплексов. Также было дано указание о размещении QR-кодов с информацией об объектах и героях на всех памятных местах.

В ходе заседания заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Роман Бурдин и заместитель Губернатора Константин Хальзов представили губернатору отчет о реализации плана мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы. Особое внимание будет уделено 3120 ветеранам войны, проживающим в регионе, а также участникам специальной военной операции и их семьям. В мае-июне запланировано вручение новой награды – знака «Почётный житель Новосибирской области – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В регионе активно ведется работа по ремонту и обновлению памятных мест, а также развернута информационная кампания с использованием выставок на вокзалах, в аэропорту и метро, тематическим оформлением транспорта. Запланирована обширная программа спортивных и культурных мероприятий, включая акции «Открытка ветерану» и «Дорога к обелиску».

С 21 по 30 апреля пройдет акция «Поезд Памяти «За духовное возрождение России»». В образовательных и культурных учреждениях проводятся тематические уроки и акции в рамках проекта «Без срока давности». 25 апреля состоится «Диктант Победы», для которого зарегистрировано более 750 площадок. Также будут проведены акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад Памяти» и «Свеча Памяти».

Губернатор вручил сертификаты поисковым отрядам на организацию работы по перезахоронению и увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Правительство Новосибирской области выделило около восьми миллионов рублей субсидий на поездки поисковиков в 2025 году (в Волгоградской, Калужской, Ленинградской и Смоленской областях).