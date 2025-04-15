Новосибирца Бориса Богаткова оживили при помощи искусственного интеллекта

В рамках проекта «Столица Сибири – родина Героев» состоялся первый выпуск ролика, посвящённого Борису Богаткову — поэту и солдату, чья жизнь стала неотъемлемой частью истории Новосибирска.

В своём рассказе Борис Богатков поделился воспоминаниями о жизни до войны, о подвигах на фронте, а также о том, как его имя стало частью топонимики Новосибирска.

В центре внимания окажутся и другие герои войны, чьи имена связаны с Новосибирской областью и увековечены в названиях городских улиц, парков и площадей: Александр Покрышкин, Алексей Гаранин, Николай Ватутин, Ольга Жилина и многие другие.

— В рамках проекта мы даём голос тем, чьи имена вписаны в историю Новосибирска — в названиях улиц, школ, скверов, библиотек и других объектов нашего города. Голосом каждого героя звучит память о подвиге, — сообщают устроители мемориальной инициативы из партии «Справедливая Россия – За Правду».

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