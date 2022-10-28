Новосибирская область и «X5 Group» заключили соглашение о сотрудничестве

Правительство Новосибирской области в лице губернатора Андрея Травникова и ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в лице вице-президента компании «X5 Group», директора по взаимодействию с органами государственной власти Станислава Богданова, в рамках форума «Дни ритейла в Сибири» заключили соглашение о сотрудничестве.

— Благодаря тому, что Новосибирская область — крупный распределительный логистический центр Сибири и всей восточной части страны, наличие больших запасов различных товаров помогало нам покрывать даже необоснованный ажиотажный спрос на те или иные наименования в период пандемии. Правительство Новосибирской области активно поддерживает все инвестиционные проекты, связанные с развитием логистики. Сегодня крупный современный логистический центр по масштабу инвестиций, по количеству рабочих мест и уровню технологий сопоставим с производством, с заводом. Плюс — мы усиливаем наш транзитный потенциал. Кроме того, наши сельхозтоваропроизводители получают дополнительные каналы сбыта через крупные сети — такие, как группа компаний «Х5 Group», — цитирует Травникова пресс-служба правительства. — Меня, как губернатора, интересует не только возможность для наших производителей попасть со своими товарами и продуктами на полки магазинов и на склады «Х5 Group», но и объёмы инвестиций в наш регион.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти «X5 Group» Станислав Богданов пояснил, что новое соглашение позволит объединить усилия компании и региона по обеспечению местных жителей качественной, свежей и доступной продукцией, одновременно развивая партнёрство X5 с местными производителями.

— Благодаря широкой географии торговых сетей, локальные поставщики могут получить надёжный канал сбыта, а также возможность выхода на рынки других регионов. Новосибирская область является для нас важным регионом присутствия – первые «Пятёрочки» здесь были открыты более 6 лет назад, и сейчас количество наших магазинов здесь приближается к 300. Кроме того, Новосибирская область является важным логистическим узлом — работа распределительного центра на территории области позволяет наполнять полки магазинов максимально свежей продукцией и обеспечивать соседние регионы, — добавил Багданов. — Мы рассчитываем на активное сотрудничество и продолжим как открывать новые, так и обновлять уже действующие магазины в Новосибирской области.

В 2022 году общий товарооборот местных производителей в торговых сетях компании в регионе составил 3,7 млрд руб., при этом за пределами региона товарооборот производителей Новосибирской области составил 3,5 млрд рублей. Компания «Х5 Group» работает с 91 локальным поставщиком, продукция 78 локального поставщика Новосибирской области поставляется в магазины компании за пределами Новосибирской области.

О заключении сегодняшнего соглашения стороны договорились в сентябре этого года на полях VII-го Восточного экономического форума.

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