Налоговый вычет за жилье можно получить дважды

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов в беседе с агентством «Прайм» назвал условия, когда налоговый вычет при покупке квартиры можно получить второй раз.

Прежде всего эксперт упомянул статью 220 Налогового кодекса России, в соответствии с которой граждане могут получить имущественный налоговый вычет при новом строительстве либо приобретении на территории России жилых домов, квартир, комнат, земельных участков для индивидуального жилищного строительства или участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома.

По словам Тарасова, имущественный вычет при покупке второй квартиры можно получить при условии, что первая квартира, к которой был применен вычет, была приобретена после 2014 года и стоила до двух миллионов рублей.

При этом, если первая квартира стоила полтора миллиона и приобретена в собственность после 1 января 2014 года, то со второй квартиры можно заявить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, без учета расходов на погашение ипотечных процентов.

Иначе в вычете точно откажут, заключил Тарасов.

Чтобы оформить вычет, необходимо сфотографировать ряд документов: ДКП, ипотечный договор (при наличии), лист записи о регистрации прав, платежный документ (это может быть расписка или банковская выписка). Затем собранный пакет нужно загрузить в личном кабинете налогоплательщика физического лица на сайте налог. ру в разделе жизненная ситуация, подача декларации 3НДФЛ, проинформировал Тарасов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы, имеющие детей в возрасте до 24 лет, смогут получить налоговый вычет за их лечение.