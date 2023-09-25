Новосибирская область – лидер по строительству служебного и социального жилья

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. По словам временно исполняющего обязанности министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, количество построенных домов и квартир для служебного и социального жилья увеличивается в Новосибирской области пятый год подряд. В 2021 году это было 7 домов, в 2022 – 16, в 2023 – 37, и в 2024 планируется построить и сдать 45 таких домов. В этом направлении Новосибирская область существенно опережает все другие регионы Сибирского федерального округа.

В областном бюджете на 2023 год на строительство служебного жилья и жилья для детей-сирот предусмотрено 1,978 млрд рублей.

Андрей Травников подчеркнул, что программа строительства служебного жилья, совмещённая со строительством жилья для других категорий граждан, в первую очередь для детей-сирот, действующая в Новосибирской области уже пять лет, себя полностью оправдала.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 4 дома (23 квартиры для сирот, 10 служебных квартир) в Коченёвском, Сузунском, Татарском и Черепановском районах. Из подлежащих вводу в 2023 году находится на стадии строительства и в высокой степени готовности 33 дома в Барабинском, Доволенском, Карасукском, Коченёвском, Краснозёрском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Сузунском, Татарском, Убинском, Чановском и Черепановском районах. Ввод домов планируется в октябре-декабре 2023 года.