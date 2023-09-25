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Урожай не убран и на половине площадей в Новосибирской области

  • 25/09/2023, 13:35
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Урожай не убран и на половине площадей в Новосибирской области
При этом темпы вывоза зерна из региона увеличились.

— На 24 сентября скошено зерновых и зернобобовых культур на площади 687 тысяч га, обмолочены 656 тысяч га — 42% от уборочной площади. Валовой сбор — 1,114 млн тонн, урожайность — 17 ц/га, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона и.о. министра сельского хозяйства Евгений Лещенко.

По его словам, средняя цена пшеницы 3 класса составляет 12134 рубля за тонну, без НДС, 4 класса — 10957 рублей без НДС.

— Мы наблюдаем рост отгрузки зерна за пределы области. С 1 сентября вывезены железнодорожным транспортом 85 тысяч тонн, из них на экспорт — 80 тысяч тонн. Средняя отгрузка в сутки в сентябре составляет 100 вагонов, — добавил Лещенко. — На элеваторах и хлебоприемных пунктах области заложены 625 тысяч тонн зерна, загруженность составляет 35%.

Более благоприятна, по его словам, ситуация с уборкой картофеля и овощей. Картофель убран с площади 1700 га, валовой сбор — 32 тысячи тонн. Уборка овощей открытого грунта ведется темпами, опережающими прошлогодние. Технические культуры убраны на площади 45 тысяч га.

Напомним, в минувшие выходные в регион пришло резкое похолодание. В соседних областях выпал снег. На эту неделю синоптики обещают дожди.

Ранее редакция сообщала о том, что на 18 сентября в регионе было убрано 29% урожая. Однако на минувшей неделе, по данным Минсельхоза, аграрии в два раза нарастили темпы уборки.  Ранее редакция приводила прогноз Минсельхоза о том, что урожай 2023 года будет на 30-40% меньше, чем в 2022-м.

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Уборка урожая Евгений Лещенко


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