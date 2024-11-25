Новосибирская область лидирует по вакансиям с «удаленкой» в Сибири

С начала 2024 года в Новосибирской области открыто 14 349 вакансий с удаленным режимом работы. За пять лет их количество выросло в 4,3 раза, сообщили аналитики онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Новосибирская область лидирует по числу предложений «удаленки» среди всех сибирских регионов. На регион приходится почти треть (29%) от всех подобных вакансий.

При этом доля предложений с «работой из дома» в общей массе вакансий в Новосибирской области не так велика, и в этом году она сохраняется на уровне 5,2% в среднем.

Чаще всего, работу вне офиса предлагают специалистам из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (25%), ИТ-специалистам (21%), маркетологам (20%), а также специалистам из сфер «Страхование» (17%), «Управление персоналом, тренинги» (12%), «Продажи, обслуживание клиентов» (12%), «Наука, образование» (10%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (9%) и «Финансы, бухгалтерия» (6%).

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности онлайн-платформы Наталья Данина подчеркивает, что в целом по России количество вакансий, предполагающих удаленный формат занятости за последние пять лети выросло в 7,6 раз.

— Расширился и спектр специализаций, для которых он доступен. Например, в 2019 году насчитывалось чуть больше сотни вакансий для врачей, допускающих удаленный формат работы, а 2024 году, когда стала популярна услуга телемедицины, количество таких вакансий увеличилось в двенадцать раз, — отметила она.

По данным исследовательского центра Зарплаты.ру, новосибирские работодатели из-за дефицита кадров стали чаще рассматривать кандидатов в возрасте от 40 лет и старше. Исследование показало, что с каждым годом все меньше молодых специалистов выходит на рынок труда. Число новых резюме, размещенных соискателями в возрасте от 21 до 30 лет, сократилось за два года с 33% до 29%. В возрастной категории 31-40 лет аналогичная ситуация.

Ранее редакция сообщала, что в медучреждениях Новосибирска зафиксирован дефицит медицинских сестёр.