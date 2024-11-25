Для матерей-предпринимательниц предлагают ввести новые налоговые льготы

Представители Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) предлагают ввести налоговые льготы для многодетных матерей и женщин, воспитывающих детей младше трех лет и занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли. Судя по обращению, речь идет об уменьшении до 3% налога для индивидуальных предпринимателей, работающих на упрощённой системе налогообложения и для самозанятых

Инициаторы считают, что подобная мера поддержки значительно улучшит финансовое положение предпринимательниц и создаст более благоприятные условия для ведения бизнеса. Такое на обращение направили активисты ФОСТ министру финансов РФ Антону Силуанову.

— Почти четверть женщин начали собственный бизнес в декретном отпуске, — говорится в письме. — Это значительная часть малого или среднего предпринимательства (МСП), которая вносит вклад в экономику страны, что свидетельствует о растущей роли женщин в онлайн-бизнесе и подчеркивает необходимость поддержки их предпринимательской активности.

Ранее стало известно о комплексных мерах по поддержке многодетных семей, инициатором которых выступил новосибирский депутат. На очередном пленарном заседании Госдумы Александр Аксененко выдвинул на рассмотрение сразу три социальные инициативы, соавтором которых он является. Речь шла об увеличении суммы материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью, о праве бесплатной парковки для многодетных семей и назначении досрочной пенсии мужчинам, у которых трое и более детей. Тогда депутат пояснил, что единовременные выплаты не мотивируют семьи планировать рождение детей потому что родители понимают, что базовые нужды ребенка — это ежедневные траты, которые «растянуты» на много лет, пока ребенок не встанет на ноги.

Ранее редакция сообщала о том, что с 2025 года богатые новосибирцы будут платить налог на доходы по повышенной ставке.