Тёплой солнечной погодой закончится ноябрь-2024 для жителей Новосибирска

Последняя неделя ноября порадует жителей Новосибирска тёплой ясной погодой без осадков.

По данным сервиса Gismeteo, на наступившей неделе столбики не опустятся ниже -5 градусов. С понедельника по четверг ожидается ясная погода без осадков. Самым тёплым окажется 28 ноября — -3 градуса днём и -8 ночью.

По информации синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в понедельник температура воздуха составит -4…-6 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица.

25 ноября по народному календарю день Ивана Снежного. Рассыпание зерна на пороге дома для птиц был важным обрядом — наши предки верили, что это принесёт в дом счастье и достаток.

В старину замечали, что к этому времени на землю ложился снежный покров, который не таял до весны. Люди старались поймать на ладонь падающие снежинки, чтобы предсказать зиму — пушистый снег обещал мягкую зиму, а колючий — суровую. В этот день особо уделяли время наблюдениям за природой:

— Мороз на Ивана Снежного предвещает раннюю весну; — Облака низко плывут — к похолоданию; — Изморось с утра — к ночным заморозкам.

Ранее редакция сообщала о том, что с 10 утра 24 ноября до 18 часов 25 ноября в Новосибирске ввели режим «чёрного неба». В этот период ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности.