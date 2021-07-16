Новосибирская область на 11 месте в рейтинге «коронавирусных паникеров»

На фоне третьей волны пандемии эксперты Центра политконъюнктуры составили рейтинг «коронавирусной паники» в российских регионах. По их наблюдению, третья волна уже спровоцировала рост тревожных настроений в обществе. Однако на сегодняшний день уровень тревоги пока не достиг показателей второй волны пандемии. Показатели активности граждан на тему коронавируса в соцсетях также уступают аналогичным значениям, зафиксированным во время первой и второй волны. Всплеск активности граждан в социальных сетях наблюдается в те дни, когда власти заявляют об ограничительных требованиях.

По статистике, в период с 20 июня по 13 июля в Новосибирской области зафиксированы более 29 тысяч сообщений в социальных сетях на тему коронавируса. В рейтинге паникеров Новосибирская область оказалась на 11 месте. Наибольшая активность зафиксирована в Краснодарском крае — 47 тысяч, Свердловской области — 43 тысячи и Республике Башкортостан — 40 тысяч. По причине большого потенциала для критики тему коронавируса в соцсетях чаще обсуждают в негативном ключе. Каждое десятое сообщение — 9,33% — содержит негатив, позитивных сообщений — 1,22% от общей массы.

Топ-10 тем, связанных с коронавирусом, которые россияне активно обсуждают в социальных сетях:

ВОЗ заявила о безопасности вакцинации при любом уровне антител. Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей. Разработчик «Спутника V» заявил о снижении его эффективности против индийского штамма. Минздрав РФ готовит программу ревакцинации населения. Новые правила на курортах Кубани: кого могут не пустить отдыхать на Черное море. В Nature вышла статья об эффективности и безопасности «Спутника V». В Москве отказавшихся от вакцинации сотрудников могут отстранить от работы. Минздрав уточнил, как часто придется прививаться от коронавируса. Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита. Попова призвала привить от COVID-19 все население России.

Самыми популярными сервисами по количеству сообщений стали «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По данным оперативного штаба, на утро 16 июля в регионе зарегистрированы 196 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 106 пациентов. Скончались еще 8 человек. В отделениях реанимации находятся 425 человек. На ИВЛ — 76 пациентов. Всего в Новосибирской области сделаны 2 021 784 теста на коронавирус.