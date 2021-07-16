Избирательная кампания: есть риск наткнуться на спойлеров

Центральная и областная избирательная комиссия сообщают о заверении списков политических партий и кандидатов-одномандатников, которые намерены поучаствовать в выборах.

Что касается федеральных списочников, то, как говорят в ЦИК, документы уже подали несколько партий, в том числе «Коммунисты России». Список их кандидатов по округам избирательная комиссия заверила на днях. Всего список «коммунистов» насчитывает 204 человека при 225 избирательных округах в РФ. Стоит напомнить, что данная партия на протяжении многих избирательных кампаний сформировала имидж «спойлеров» (как минимум, в глазах КПРФ и ее сторонников), большей частью копируя риторику, символику и другие атрибуты КПРФ в расчете на невнимательность избирателей, особенно пожилых людей.

Также к участию в выборах допустили списки партий «Зеленые», «Пенсионеры за социальную справедливость», «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Партия роста», РПСС, «Партия пенсионеров», «Гражданская платформа», «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», ЛДПР. Всего, по информации ЦИК, в выборах смогут принять участие 30 политических партий, зарегистрированных на территории РФ.

На региональном уровне продолжается прием заявлений от кандидатов-одномандатников. Как сообщают в областной избирательной комиссии, накануне документы на регистрацию представили единороссы — это депутат Госдумы Виктор Игнатов (округ №138) и научный сотрудник Дмитрий Старостенко (137), а также справороссы Денис Родин (135) и Александр Прохоров (136). Сегодня документы представили справоросс, депутат Заксобрания, замдиректора по развитию СК «ВИРА-строй» Александр Аксененко (137), единоросс, главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский (135) и кандидаты от партии «Гражданская платформа» Александр Плюшкин (137) и Максим Тэппо (138).

Ранее документы в избирком подавали кандидаты-одномандатники от КПРФ и ЛДПР.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы должны состояться в сентябре 2021 года.