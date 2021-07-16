Под завершение долгостроя на Богаткова застройщик уже получил 5 новых участков

Для достройки проблемного дома по ул. Бориса Богаткова, 201/3 Минстрой Новосибирской области активно использует такой инструмент, как масштабный инвестиционный проект (МИП).
— Около 200 млн рублей удалось привлечь благодаря реализации нескольких МИПов, более 30 млн субсидий выделены на техподключение, лифты и благоустройство, дольщики получили адресные субсидии — 6 млн рублей, — отметил замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — В планах — заключение еще двух масштабных инвестиционных проектов на сумму более 60 млн рублей и выделение субсидии на оставшиеся работы по подключению к сетям. Это позволит полностью закрыть дефицит на объекте и достроить дом.
По словам председателя ЖСК «Новоселье» Светланы Ларченко, в настоящее время в доме на Богаткова ведется внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.
В рамках 5 МИП компании группы также должны были предоставить обманутым дольщикам не менее 4 тысяч кв. м жилых помещений.
Напомним, в апреле 2021 года на заседании комитета по строительству регионального парламента депутаты подняли вопрос о том, что в законе о реализации масштабных инвестиционных проектов не прописан порядок передачи жилья от застройщика муниципалитету. В результате мэрия не может передать их жильцам. Ни у одного МИПа в Новосибирской области пока еще не закончился срок передачи, но он приближается, пояснял Infopro54 актуальность вопроса председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат регионального парламента Илья Поляков.
Завершение долгостроя на ул. Бориса Богаткова позволит Минстрою области вычеркнуть из списка обманутых дольщиков 156 семей. В ведомстве подчеркивают, что у участников строительства нет договоров долевого участия на объекте, есть только инвестиционные договоры и договоры паенакопления.
Фото Пресс-службы правительства Новосибирской области
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