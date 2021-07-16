Под завершение долгостроя на Богаткова застройщик уже получил 5 новых участков

Для достройки проблемного дома по ул. Бориса Богаткова, 201/3 Минстрой Новосибирской области активно использует такой инструмент, как масштабный инвестиционный проект (МИП).

— Около 200 млн рублей удалось привлечь благодаря реализации нескольких МИПов, более 30 млн субсидий выделены на техподключение, лифты и благоустройство, дольщики получили адресные субсидии — 6 млн рублей, — отметил замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — В планах — заключение еще двух масштабных инвестиционных проектов на сумму более 60 млн рублей и выделение субсидии на оставшиеся работы по подключению к сетям. Это позволит полностью закрыть дефицит на объекте и достроить дом.

По словам председателя ЖСК «Новоселье» Светланы Ларченко, в настоящее время в доме на Богаткова ведется внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

Напомним, в рамках МИП не менее 30 млн на завершение долгостроя по ул. Бориса Богаткова, 201/3 стр должно вложить ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» (входит в ГК «Первый строительный фонд), получившее в апреле 2021 года земельный участок на ул. Бронной площадью 22488 кв. м. В декабре 2020 эта же компания получила участок площадью 10030 кв. м по ул. Трикотажстроя. В списке обязательств значилось внесение не менее 30 млн рублей в долгострой на Богаткова. В мае 2020-го ООО «Прогресс» получило участок площадью 10094 кв. м на ул. Забалуева — не менее 22 млн рублей на долгострой. Летом 2019 года ООО МЖК «Энергетик» получило в рамках МИП 5,3762 га на ул. Заречной Первомайского района — 58,9 млн рублей на долгострой. В апреле 2019 года ООО МЖК «Энергетик» получило 13635 кв. м на ул. Рябиновой — не менее 30 млн рублей на долгострой по Богаткова. ООО «Прогресс» и ООО МЖК «Энергетик» также связаны с ГК «Первый строительный фонд».

В рамках 5 МИП компании группы также должны были предоставить обманутым дольщикам не менее 4 тысяч кв. м жилых помещений.

Напомним, в апреле 2021 года на заседании комитета по строительству регионального парламента депутаты подняли вопрос о том, что в законе о реализации масштабных инвестиционных проектов не прописан порядок передачи жилья от застройщика муниципалитету. В результате мэрия не может передать их жильцам. Ни у одного МИПа в Новосибирской области пока еще не закончился срок передачи, но он приближается, пояснял Infopro54 актуальность вопроса председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат регионального парламента Илья Поляков.

Завершение долгостроя на ул. Бориса Богаткова позволит Минстрою области вычеркнуть из списка обманутых дольщиков 156 семей. В ведомстве подчеркивают, что у участников строительства нет договоров долевого участия на объекте, есть только инвестиционные договоры и договоры паенакопления.