Следователи выясняют обстоятельства смерти авиапассажира, летевшего в Новосибирск

В Иркутской области следователи начали проверку по факту смерти пассажира на борту самолёта, летевшего из Южно-Сахалинска в Новосибирск.
— Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящий момент следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, мужчина скончался на борту Boeing-737 авиакомпании S7, следовавшего по маршруту Южно-Сахалинск-Новосибирск 30 декабря 2024 года. В связи с этим воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту города Братска. Как сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, предварительно причиной смерти пассажира стала сердечная недостаточность.
Ранее редакция сообщала о том, что самолёт авиакомпании S7, летевший рейсом из Владивостока в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Братске Иркутской области из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
Фото Ростислава Нетисова
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