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За попавший в антирейтинг русский холодец вступился эксперт из Новосибирска

  • 31/12/2024, 10:30
Автор: Ольга Кирсанова
За попавший в антирейтинг русский холодец вступился эксперт из Новосибирска
Студень занял 56-е место в мировом топе-100 «Самых противных гастрономических изобретений»

Второй год подряд русский холодец попадает в топ-100 «Самых противных гастрономических изобретений» в мире. На этот раз это многими любимое блюдо оказалось на 56-м месте. С внесением студня в гастрономический антирейтинг категорически не согласен преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель. Он отмечает, что подобные «списки» сочиняют многочисленные и малопрофессиональные блогеры.

На этот раз рейтинг представлен неким хорватским порталом «Тейст Атлас», который функционирует чуть больше пяти лет. Правда, некоторые уже сравнивают его со справочниками «Мишлена» и американским порталом «Трипадвизор». Сам «Атлас» позиционирует себя, как информационный продукт, основанный на профессиональных оценках авторитетных специалистов, официальных данных Евросоюза, исследованиях ЮНЕСКО и т.п.

В нынешний список портала вошли по истине странные блюда, такие, как украинское сало в шоколаде. Правда, с некоторых пор этот «изыск» стремительно ворвался в меню американцев. В США его называют не иначе как  «Бекон в шоколаде».

— Что касается холодца, то это тот редкий случай, когда происхождение рецепта никем не оспаривается. Однозначно Россия! Дело было несколько сотен лет назад на северных территориях. Случилось так, что недоеденный мясной супчик выставили в холодок за стенку юрты, на утро был готов холодец, — рассказал VN.ru Яков Дель.

Эксперт напомнил, что застывший бульон с кусочками мяса особо ценил Петр I. Зимой он был готов есть его хоть каждый день, приговаривая: «На дворе студень — мёрзнуть будем, на столе студень — тепло людям».

Стоит заметить, что студень является неотъемлемой частью традиционных новогодних блюд большинства жителей России и не уступает по своей популярности салату оливье. Кстати, ранее аналитики рассчитали стоимость всеми любимого салата и выяснили, что на приготовление одной порции оливье новосибирцам придётся потратить 41,66 рублей. При этом покупка готового салата в магазинах Новосибирска обойдётся в два раза дороже, чем домашняя заготовка. К примеру, в «Ярче» за 100 граммов салата придётся заплатить 78 рублей. В «Ленте» стоимость варьируется в зависимости от ингредиентов — с колбасой, мясом и может доходить до 76 рублей.

В ресторанах Новосибирска за порцию оливье нужно заплатить от 300 рублей и больше.

Ранее редакция сообщала о том, что больше половины жителей Новосибирской области намерены встречать Новый год в кругу семьи. Согласно опросу аналитиков, 3 из 10 организуют застолье на 2-4 человека, 14% — на 5-10 человек, ещё 4% планируют собраться большой компанией. Есть и такие, кто собирается праздновать в одиночестве (7%). Каждый третий вообще не планирует накрывать праздничный стол.

Источник фото: freepik.com/автор @stockking

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : эксперт продукты питания новогодний стол


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