Новосибирская область на четвертом месте в топ-регионов с самым дешёвым бензином

На протяжении всего 2024 года в Новосибирской области, как и в целом по России, фиксировался стабильный рост цен на автомобильное топливо. Но стоимость росла неравномерно и по итогам года регион вошел в число лидеров по самому дешевому бензину, заняв устойчивую четвертую позицию. Об этом рассказали аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг», сравнившие средние потребительские цены на бензин и дизель на начало и на конец 2024 года.

Судя по данным экспертов компании, в среднем по стране бензин дорожал примерно на 1% в месяц и по итогу 2024 года цена на него выросла почти на 10%. При этом в Новосибирской области за месяц цена обычно поднималась менее, чем на один процент, хотя в большинстве регионов за аналогичный период рост доходил до 3%.

На конец декабря прошлого года средняя цена за литр бензина в Новосибирской области составляла 56,07 рубля. С таким показателем регион оказался на четвёртом месте рейтинга. Возглавил же перечень Алтайский край, где литр бензина на конец года в среднем стоил 54, 31 рубля. Далее следуют Республика Татарстан и Республика Коми (54,95 рублей и 55,55 рублей соответственно).

На 23 декабря 2024 года бензин АИ-92 в среднем в Новосибирской области стоил 53,39 рубль за литр (рост за год на около 5 рублей), АИ-95 — 57,24 рубля (рост около 6 рублей), АИ-98 — 78,38 рублей (рост на 11 рублей), ДТ — 73,46 рублей (рост на 5 рублей).

По данным Новосибирскстата, на 3 февраля 2025 года бензин АИ-92 стоил на АЗС Новосибирской области в среднем 53,93 рубля за литр (рост за 1.5 месяца на 0,52 рубля), АИ-95 — 57,76 (+0,51 руб), АИ-98 — 79,21 рубля (+1,17 руб), дизтопливо — 73,59 рубля (+ 0,07 руб). То есть с начала 2025 года лидером по росту цены остается АИ-98.

Ранее редакция сообщала о том, что рекордсменом по росту цены с начала 2024 года в регионе стал премиальный бензин марки АИ-98.