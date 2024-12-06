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Цены на самый ходовой бензин в Новосибирске снова подскочили

  • 06/12/2024, 17:00

Цены на самый ходовой бензин в Новосибирске снова подскочили
Рекордсменом по росту цены с начала года в регионе стал премиальный бензин марки АИ-98

В марте 2024 года федеральное правительство ввело полный запрет на продажу российского бензина за рубеж. В начале июня эмбарго отменили ровно на месяц. Однако уже в конце июня вице-премьер Александр Новак назвал российский рынок топлива «перенасыщенным» и допустил, что бензин будут вывозить и дальше, несмотря на ранее озвученные планы. Тогда это привело к росту цен на топливо. Продолжилось удорожание бензина и дизеля и после возврата эмбарго в августе, а также продления его до конца года.

В начале ноября Новак поручил Минэнерго проработать идею о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, а 22 ноября он сообщил СМИ, что эмбарго снимут досрочно. На фоне всех этих колебаний цены на топливо на новосибирских заправках вновь поползли вверх.

Напомним, еще в апреле этого года по данным «Промрейтинга» Новосибирская область входила в пятерку регионов с самым доступным бензином. Тогда средняя цена топлива на заправках Новосибирска составляла 51,80 рубль за литр. А за последующий месяц стоимость литра АИ-95 в Новосибирске снизилась еще на 16 копеек, хотя в среднем по России она выросла на 24 копейки до 55,9 рублей. В июне регион входил в топ-5 субъектов федерации по дешевизне топлива на АЗС.

Однако уже к октябрю средняя стоимость 95-й марки бензина по нашему региону составила 56,24 рубля. Сегодня приобрести это топливо на АЗС можно минимум за 56.30 рублей — такую цену предлагает «Татнефть». Тогда как на заправках «Газпрома» стоимость этого топлива составляет уже 57,12 рублей.

Литр 92-й марки с октября в Новосибирске подорожал на сорок копеек и сегодня на заправках города его можно купить минимум за 52,70 рубля.

Цена литра АИ-98 варьируется на разных АЗС города более серьезно. Так, в ТЕBOIL премиальный бензин будет стоить 79,89 рублей, на заправках «Татнефть» — 78 рублей, а на АЗС «Нефтесиб» — 75,40 рублей. При этом, в октябре эта марка топлива в среднем по области стоила 75,40 рублей.

Столь неоднозначную ситуацию на топливном рынке Новосибирска Infopro54 объяснил руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

— Последнее время росла динамика биржевых индексов на марки АИ-92 и 95. Сейчас розница постепенно догоняет опт. Этот рост будет еще более значительный, так как маржинальность розницы постепенно снижается, и она будет эту ситуацию выравнивать. Еще одним ценоформирующим фактором является региональная привязка. В Новосибирской области больше всего востребована 95-я марка и она быстрее всего заканчивается на АЗС. Поэтому цены на нее растут более заметно. 98-й бензин у нас востребован менее, а значит его стоимость может даже понижаться, — не исключил Лацких.

При этом эксперт утверждает, что топливо и в дальнейшем будет дорожать. Этому будет способствовать, как возможная отмена запрета на экспорт топлива за рубеж, так и удорожание логистики, которое последует после повышения железнодорожных тарифов на перевозку.

Судя по информации, размещенной на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, на 5 декабря биржевая цена за 92 топливо составляла 56345 рублей за тонну, внебиржевая — 59534. За 95 топливо биржевая цена 60329, внебиржевая — 62340 рублей за тонну.  Покупателями из Новосибирска 5 декабря был заключен 101 договор на покупку 7,5 тысяч тонн 92 топлива на 402,7 млн рублей. Цена за тонну составила 56988 рублей. На покупку 4,8 тысячи тонн 95 топлива заключено 63 договора на сумму 277,9 млн рублей. Цена за тонну составила 61059 рублей.

По данным Новосибирскстата, в начале 2024 года на АЗС Новосибирска бензин АИ-92 в среднем стоил 48,51 рубль за литр (рост за год на 2,2 рубля), АИ-95 — 51,98 рубля (4,28 рубля), АИ-98 — 67,28 рублей (рост на 11 рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские власти намерены привлечь в регион автотуристов. Предпринимателям предложат принять участие в проектах по обустройству трасс и популярных мест отдыха. 

Фото Infopro54, автор: Татьяна Краснова.

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : цены на бензин АЗС Новосибирска


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