Спад продаж агротехники вынуждает новосибирский бизнес идти на непрофильные рынки

Стремительное падение продаж сельхозтехники в прошлом году зафиксировали все крупные производители машин на внутреннем рынке России. За прошлый год число продаж уменьшилось на 16,5% год к году, до 167,5 млрд руб., подсчитали в ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш».

Лидером по падению спроса оказались машины для внесения удобрений (- 63,2%). Зерноуборочные комбайны потеряли в продажах 27,7%, сеялки — 22,5%.

Аналитики консалтинговой компании SBS связывают такое серьезное падение продаж с ростом ключевой ставки, подорожанием техники и низкими ценами на сельхозпродукцию.

В Новосибирске изготовлением сельхозтехники занимается несколько десятков предприятий. Как рассказал Infopro54 депутат регионального парламента, директор АО «Сибиар» Виктор Кушнир, в начале 2019 года предприятие представило аграриям первую разработку своего подразделения «СИБИАР-Спецтехника», где было налажено производство почвообрабатывающих комбинированных агрегатов. Разработчики создавали машины, приспособленные для работы в климатических условиях региона. Сейчас модельный ряд насчитывает пару десятков комплектаций, однако за год удается продать в среднем не более 50 машин.

— Самые большие продажи были зафиксированы в 2022 году. Тогда у нас выкупили 59 машин. В 2023 году удалось продать всего 35, в 2024— 49. Чтобы увеличить объем продаж, мы вплотную занялись реновацией. Переделываем чертежи и совершенствуем модели, улучшая их качество. К сожалению, результатов пока не видим, не смотря на то, что уже два года работаем с минимальной рентабельностью, повышая цена максимум на 5%. В 2025 году продали только одну машину, хотя готовых к продаже больше двух десятков, — констатировал Кушнир.

Депутат поясняет, что современный рынок сельхозтехники требует более качественные модели. Поэтому разработчики совершенствуют продукцию, используя как собственные наработки, так и иностранные. Для того, чтобы сохранить производство на период падения продаж, предприятиям приходится диверсифицировать линейку.

— Например, мы, чтобы удержаться на плаву, стали изготавливать металлоконструкции для строительства цехов, — пояснил депутат.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в 2024 году аграрии региона закупили 800 единиц спецтехники на 6 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году — 1300 единиц на 5 млрд. Средняя цена на технику выросла с 3,85 млн до 7,5 млн

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область отстает по закупке удобрений для АПК, так как у аграриев нет денег для их приобретения.