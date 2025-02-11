Экс-силовик вышел из состава учредителей «Чистой планеты» в Новосибирске

В новосибирской компании ООО «Чистая планета» сменился состав учредителей. С 7 февраля 2025 года 78% акций компании принадлежат ООО «Сибэксперт», 22% остались у Екатерины Дегтярниковой, отмечается на сервисе Контур Фокус.

Ранее в число собственников компании входили Вячеслав Певнев (48%), а также Наталья Зелькова, Наталия Филатова и Игорь Гайдук, которым принадлежали по 10% акций. Эти доли перешли «Сибэксперту».

— На сегодня ООО «Сибэксперт» является бенефициарным владельцем компании эмитента, а ООО «Чистая Планета» стало дочерним предприятием ООО «Сибэксперт», —констатировал финансовый консультант «Чистой планеты» ООО «Юнисервис Капитал».

Уставный капитал компании составляет 35 тысяч рублей, выручка за 2023 год 234,3 млн рублей (-12%), чистая прибыль — 12,3 млн.

Собственником ООО «Сибэксперт» является Светлана Бызгаева. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал 10 тысяч, баланс за 2023 год — 0, чистая прибыль — 450 тысяч рублей.

Напомним, в октябре 2023 года «Чистая планета» разместила на бирже дебютный выпуск облигаций в размере 100 млн рублей. Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок. В ноябре 20224 года компания сообщила, что уход потребителей на маркетплейсы лишил ее части выручки, и отказалась от кредитного рейтинга, отметив, что не может его поддерживать. В декабре эмитенту удалось избежать фактического дефолта и рассчитаться с инвесторами.

Ранее редакция сообщала о том, что компания ООО «Резидент Сити» Вячеслава Певнева получила разрешение на строительство административного здания со встроенной автостоянкой в Советском районе Новосибирска на улице Николаева. До того, как заняться коммерческой деятельностью Вячеслав Певнев возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью ГУВД по Новосибирской области.