С 1 апреля изменились правила записи детей в первый класс

Новый порядок направлен на то, чтобы исключить появление очередей и сделать процесс комфортным и прозрачным, передают «Известия».

Об этом 31 марта сообщила пресс-служба министерства.

— Теперь прием детей в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с интернатами, — сказано в сообщении.

Второй этап стартует с 6 июля до момента заполнения свободных мест, он закончится не позднее 5 сентября. Этап предназначен для детей, которые не проживают на закрепленной территории, в этот период можно подать заявление в учебные учреждения другого района.

В Минпросвещения отметили, что ранее накануне старта записи родители занимали очереди, чтобы успеть получить место в выбранной образовательной организации. Новый порядок облегчит этот процесс.

На сайте ближайшей школы родители могут найти информацию, прикреплен ли к учебному заведению их дом. Уточняется, что уведомление об этом должно быть опубликовано на сайте школы не позже 26 марта.

Подать документы в школу можно несколькими способами: через официальный сайт учреждения, лично, по почте, по электронной почте, с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг. Школа может отказать в приеме в случае, если свободные места закончились. Отмечается, что местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другое образовательное учреждение.

Кроме того, теперь не могут отказать в приеме ребенку, чей старший брат или сестра уже учится в этой школе. Это правило не зависит от территории, где проживают дети, однако есть нюанс — дети должны жить в одной семье и иметь общее место жительства.

Если ребенка записать на первом этапе, то результат будет известен не ранее 3 июля, если заявление подано на втором этапе, то не раньше, чем через три рабочих дня.

В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до восьми лет, но по заявлению родителей учредитель образовательного учреждения может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте. Дети с ограничениями по здоровью на обучение принимаются по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей или законных представителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.