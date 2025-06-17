Торги еще по двум «концессионным» школам возобновили в Новосибирске

На сайте госторгов снова появилась информация о поиске подрядчиков для двух школ, которые ранее планировалось построить в Новосибирске по концессии.

На этот раз речь идет о школе на 1100 мест по улице Пролетарской, 257 в Октябрьском районе. Стартовая цена этого контракта сейчас составляет 1,79 млрд рублей. В тендере, объявленном в мае, на объект было заложено 2,1 млрд рублей.

Стартовая цена на строительство школы на 550 мест по ул. Татьяны Снежиной 37/2 в Октябрьском районе — 1,33 млрд рублей. На первом тендере цена была 1,48 млрд рублей.

Итоги торгов планируется подвести в начале июля, как в случае со школой в Ленинском районе Новосибирска. Судя по тендерной документации, срок выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта и его полному оснащению — не позднее 20.12.2026 года.

Стоит отметить, что на вторых торгах из-за снижения цены бюджет области уже экономит почти 700 млн рублей.

По всей видимости в ближайшее время будут объявлены еще три тендера: на строительство школы по ул. Николая Сотникова, по ул. Виктора Шевелева и школы по ул. Спортивной на 1 100 мест — все на 1100 мест.

Напомним, по итогам первого тендера, объявленного в мае, строительство всех шести школ тянуло на 12 млрд рублей. Выбрать подрядчика планировалось 6 июня. Однако 4 июня все шесть торгов были отменены. Причины этого решение не уточнялись. Ранее планировалось заключить новые договоры на строительство всех школ до 14 июня. Новым сроком сдачи объектов также назывался четвертый квартал 2026 года.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

Ранее редакция сообщала о том, что строительством мусорных полигонов в Новосибирске займутся компании правительства. Их возглавила бывшая глава Краснообска.