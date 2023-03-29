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Новосибирская область не нашла подрядчика для реставрации «Дома Кондратюка»

  • 29/03/2023, 18:02
Автор:
Реставрация «Дома Кондратюка»
Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие.

Аукцион на выполнение реконструкции здания музея по ул. Советской, 24 («Дом Юрия Кондратюка») признан несостоявшимся. На участие в нем не было подано ни одной заявки, говорится на сайте госзакупок.

Напомним, в прошлом году Минкультуры России одобрило заявку от правительства Новосибирской области на проведение работ по реконструкции музея в рамках федерального проекта «Культурная среда национального проекта «Культура», поэтому средства на реконструкцию выделялись как из бюджета города на 2023-2024 года, так и из областного и федерального бюджетов. При этом, начальная (максимальная) цена контракта за период подачи заявок была увеличена с 172,1 млн рублей до 183,5 млн рублей.

Работы по реконструкции планировалось завершить до ноября 2024 года. Согласно документации, подрядчик должен был обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Дефекты скрытых элементов музея обнаружили при ремонте крыши осенью 2016 года. В 2017 году из соображений безопасности здание музея было закрыто для посетителей, а экспозиции перенесли в другие филиалы Музея Новосибирска.  В обновлённом здании планировалось разместить музейную экспозицию, посвящённую не только Ю. В. Кондратюку, но и вкладу новосибирцев в освоение космоса.

 

Ранее редакция сообщала о несостоявшемся аукционе на капремонт фасада бассейна «Нептун».

Фото с сайта Музея Новосибирска

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Рубрики : Власть Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : музеи Новосибирска капитальный ремонт Дом Кондратюка


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