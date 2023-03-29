Ярмарка белорусских товаров пройдет в Новосибирске в апреле

Белорусская ярмарка пройдет в Новосибирске с 22 по 30 апреля, впервые после трехлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, сообщил в своем телеграм-канале мэр Анатолий Локоть. Местом ее проведения станет площадь перед железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный».

— Скажу, что лично я не упускаю возможности купить на ярмарке белорусское сало, — уточнил Анатолий Локоть. — Для организации ярмарки сотрудникам мэрии предстоит ещё многое сделать. Уверен, что мы справимся и это событие запомнится новосибирцам, гостям города и нашим друзьям из Республики Беларусь.

Ярмарки белорусских товаров проходили в Новосибирске с 2014 года. Сначала они проводились на площади Ленина, потом перехали на площадь Гарина-Михайловского. Рассматривался вариант размещения ярмарки в торговом комплексе «Фудсиб».

Напомним, что в Новосибирске заработала муниципальная информационная система ― МИС «Ярмарки». В нее внесен реестр муниципальных ярмарок на 2023 год. В системе содержится информация о месте и дате проведения, режиме работы и типе ярмарок. На данный момент в реестре находится 97 ярмарок.

Ранее редакция сообщала, что в 2022 году на социальных ярмарках новосибирцы сэкономили почти 240 млн рублей