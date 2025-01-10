Новосибирская область обеспечивает себя молоком и мясом птицы

Новосибирская область практически не импортирует продукцию животного происхождения. При этом объемов, производимых в нашем регионе молока, мяса птицы и пищевого яйца достаточно для внутреннего потребления. Есть даже избытки, которые идут на экспорт. Об этом губернатору Андрею Травникову рассказал руководитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александр Баев.

— Регион сохранил стабильные объёмы поставок по таким животноводческим позициям как мороженая рыбопродукция, в том числе добытая в водоёмах региона. Кроме того, был продолжен экспорт мяса птицы в Китай, мороженого — в Абхазию, Азербайджан, Узбекистан, Вьетнам, — отметил Баев.

По его словам, за год на экспорт в шесть стран было отгружено более 800 тысяч тонн зерна. Впервые импортером пшеницы из Новосибирской области стал Вьетнам, куда в декабре отправили около четырёх тысяч тонн зерновых.

Напомним, по данным Минсельхоза области, территории региона производством мяса птицы и яйца занимаются семь сельхозпредприятий. Производство сосредоточено в Искитимском, Новосибирском, Коченёвском, Черепановском и Каргатском районах.

Основные производители мяса птицы — АО «Новосибирская птицефабрика», ЗАО п/ф «Ново-Барышевская», ООО Птицефабрика «Улыбино». Птицефабрики по производству яйца — АО п/ф Чикская», ЗАО п/ф «Ново-Барышевская», ЗАО п/ф «Посевнинская», ЗАО п/ф «Каргатская». Самообеспеченность региона пищевым яйцом в 2023 году достигла 126,4 процента. В целом Новосибирская область — профицитный регион по производству птицеводческой продукции: излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации и соседние страны, отмечали в ведомстве.

Кроме того, в регионе находится 77 предприятий-производителей молочной продукции. По производству и реализации молока область занимает шестое место в России, отмечал в конце прошлого года министр сельского хозяйства Андрей Шинделов. По данным Минсельхоза, на 15 ноября в Новосибирской области было произведено 638 тонн молока, на 25 тонн меньше, чем годом ранее. Поголовье фуражных коров составило 102581 — на 9 тысяч меньше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на продукты первой необходимости заморозили в Новосибирске. Крупные торговые сети пообещали притормозить подорожание мяса птицы, молока, хлеба и борщового набора. Дефицит яйца и мяса курицы в Новосибирской области в 2023 году был вызван ажиотажным спросом населения.