Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Новосибирске

В Новосибирске на железнодорожном переезде произошло серьёзное ДТП: поезд столкнулся с автомобилем.

Об этом сообщили местные жители в группе «У нас на Шлюзе» ВКонтакте. Они рассказали, что инцидент произошёл 10 января в районе улицы Русской.

— Не успел, — написал автор публикации.

На снимке с места происшествия не понятно, горел ли знак, который запрещает движение по путям. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается.

Участники сообщества поделились своими впечатлениями по произошедшему.

— Шлагбаум нужен. — Вечером ехали, знаки не горели, кроме сигнала не было ничего. — Ни разу за полтора года жизни на Шлюзе не видел, чтобы этот семафор работал.

Напомним, что больше года назад под грузовой поезд попал КАМАЗа на нерегулируемом железнодорожном переезде Зубково-Краснозерское.

Ранее редакция сообщала о том, что поезд насмерть сбил человека в Новосибирской области. Мужчина шел около путей в наушниках.