Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Новосибирске

В Новосибирске на железнодорожном переезде произошло серьёзное ДТП: поезд столкнулся с автомобилем.
Об этом сообщили местные жители в группе «У нас на Шлюзе» ВКонтакте. Они рассказали, что инцидент произошёл 10 января в районе улицы Русской.
— Не успел, — написал автор публикации.
На снимке с места происшествия не понятно, горел ли знак, который запрещает движение по путям. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается.
Участники сообщества поделились своими впечатлениями по произошедшему.
— Шлагбаум нужен.
— Вечером ехали, знаки не горели, кроме сигнала не было ничего.
— Ни разу за полтора года жизни на Шлюзе не видел, чтобы этот семафор работал.
Напомним, что больше года назад под грузовой поезд попал КАМАЗа на нерегулируемом железнодорожном переезде Зубково-Краснозерское.
Ранее редакция сообщала о том, что поезд насмерть сбил человека в Новосибирской области. Мужчина шел около путей в наушниках.
Источник фото: из группы
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru