В 2025 году к врачам с гололедными травмами уже обратились 100 новосибирцев

В медицинских учреждениях Новосибирской области подводят итоги новогодних праздников.

Врачи отмечают, что за первую неделю 2025 года количество госпитализаций было меньше, чем в прошлом году. Также снизилось число обращений по поводу острых респираторных вирусных инфекций и пневмоний.

Уровень заболеваемости острыми сосудистыми патологиями, такими как инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, остался на прежнем уровне. Однако, количество тяжёлых сочетанных травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, возросло.

— С гололедными травмами в травмпункты Новосибирска за первую неделю января обратились 100 человек. В прошлом году зарегистрировано 154 обращения за тот же период, — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что в соцсетях в новогодние каникулы было достаточно много жалоб новосибирцев на скользкие дороги и тротуары. Особенно это было актуально после оттепели 5 января.

Ранее редакция сообщала о том, что пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете в Новосибирской области. За новогодние каникулы эвакуировано четверо пострадавших.