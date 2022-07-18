Новосибирские ТЭЦ увеличили выработку электроэнергии

За 6 месяцев 2022 года новосибирские теплоэлектростанции СГК выработали 6 млрд 125 млн кВт/ч электроэнергии. Это на 6,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост показала самая крупная блочная ТЭЦ за Уралом — Новосибирская ТЭЦ-5. За полугодие она произвела на 12,3% электроэнергии больше, чем за те же месяцы годом ранее. На долю ТЭЦ-5 пришлось более половины выработки всех теплоэлектростанций в регионе — 3 млрд 362 млн кВт/ч, пояснили в пресс-службе СГК.

На Новосибирской ТЭЦ-3 выработка выросла на 5,9%, на Барабинской ТЭЦ — +3,2%.

— Мощности теплоэлектростанций сейчас максимально востребованы в связи со снижением доли выработки гидрогенерации из-за низкой приточности в водохранилища ГЭС, — пояснили в компании.

Несколько дней назад, по данным системного оператора, в энергосистеме Новосибирской области был зафиксирован летний максимум потребления электрической мощности. Его величина составила 1 927 МВт. Это произошло 11 июля в 11:00 по московскому времени при среднесуточной температуре 23,5 ºС.

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