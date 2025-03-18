Новосибирская область отметила День воссоединения Крыма с Россией

18 марта более 1000 жителей Новосибирской области отметили 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздничный митинг-концерт прошел в Театральном сквере Новосибирска перед НОВАТ.

— Сегодня этот день воспринимается не просто как возвращение Крыма в родную гавань, а как начало большой, сложной истории, в которой наша страна с оружием в руках встала на защиту правды. Правды, за которую бьются наши ребята, и наша задача – довести начатое дело до конца, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

К собравшимся в центре Новосибирска также обратились главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, командир отряда специального назначения 24 отдельной Гвардейской Ордена Жукова бригады специального назначения Александр Яско.

Напомним, Крым присоединился к России посредством референдума 16 марта 2014 года. Свое желание войти в состав РФ высказали большинство жителей Крыма и Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

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